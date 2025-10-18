Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? Хотелось бы знать, как правильно посадить саженцы, чтобы они хорошо прижились.

В день посадки выкопайте яму такой глубины и ширины, чтобы в ней свободно уместились расправленные корни. В центре насыпьте холмик. Плодородный верхний слой не смешивайте с нижним. Перемешайте с почвой на дне ямы перегнивший дерн либо ведро перепревшего навоза, компоста. Секатором обрежьте сломанные или слишком длинные корни.

Посадите саженец на ту же глубину, на какой он рос в питомнике. Следите, чтобы место прививки находилось на некотором расстоянии над поверхностью почвы. Это расстояние зависит от высоты места прививки по отношению к корневой шейке.

Корневая шейка при посадке обязательно должна быть на уровне почвы. При заглублении или более мелкой посадке растение не развивается нормально. Именно здесь многие неопытные дачники допускают грубую ошибку, которую позже трудно исправить. В первом случае привой может пустить корни. Тогда засыпьте яму. Это лучше делать вдвоем, чтобы помощник держал саженец. Сначала присыпьте корни верхним плодородным слоем почвы, а затем остальной. Осторожно встряхивайте саженец, чтобы почва проходила между корнями.

В заключение примните почву и выровняйте поверхность. Наконец, проведите мульчирование перепревшим навозом, компостом на площади радиусом 0,5 м слоем в 5-7 см, следя за тем, чтобы вокруг ствола на 3-5 см было чистое пространство, - это предохраняет основание ствола от заражения грибковыми болезнями.