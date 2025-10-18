Baltijas balss logotype
Как солнечные панели превращают свет в электричество 0 169

Дом и сад
Дата публикации: 18.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как солнечные панели превращают свет в электричество

Солнечные панели, или фотоэлектрические элементы, преобразуют энергию солнечного света в электричество. Основой их конструкции служат полупроводниковые материалы, чаще всего кремний.

Когда фотоны солнечного света попадают на поверхность панели, они возбуждают электроны в кремнии, вызывая движение заряда и тем самым создавая электрический ток.

Разработка этой технологии началась в 1950-х годах: сначала панели использовались для питания спутников, а сегодня они получили широкое распространение в быту и промышленности.

Современные панели способны вырабатывать до 1000 Вт энергии с квадратного метра в ясный солнечный день, что делает их ключевым элементом перехода к возобновляемым и экологически чистым источникам энергии. Тем не менее для их массовой доступности требуются дальнейшие исследования, направленные на повышение эффективности и снижение себестоимости производства.

#полезно знать
