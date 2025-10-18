Харитина Амисийская была молодой красивой девушкой, жившей под покровительством своего воспитателя Клавдия. Она изучала Писание и принимала у себя верующих. Когда начались гонения на христиан, ее схватили и подвергли пыткам.

По преданию, все они заканчивались чудом: она не испытывала боли от пытки уксусом, после стрижки наголо у нее сразу отросли волосы, ее бросили в море с камнем на шее, но камень отвязался, а она пошла по воде. Когда ее хотели обесчестить, она, помолившись, умерла. Это произошло около 304 года.

Харитину Литовскую в русском православии чтят как покровительницу Литвы. Она была из рода литовских князей, но была вынуждена покинуть страну, приняв постриг в Петропавловском женском монастыре. Вскоре за свое подвижничество была назначена игуменью обители. Умерла святая в 1281 году.

18 октября женщины старались выткать первый холст: «Харитины — первые холстины». Святую Харитину в народе почитали как покровительницу ткачей. Нить, которая была выткана в этот день, считалась оберегом — ее повязывали на левое запястье, веря, что она защитит от сглаза. Помимо этого, 18 октября начинали катать шерсть на валенки.

Погодные приметы

В этот день нет ветра — будет похолодание. Снег не выпал до 18 октября — зима наступит поздно. Снег выпал, но деревья не потеряли все листья — скоро снег растает.