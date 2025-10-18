Японские учёные установили, что экстракт семян кардамона активирует защитные механизмы организма против вирусов. Результаты исследования опубликованы в журнале Foods.

Как отмечают специалисты, горячий водный экстракт этой популярной пряности и её основное действующее вещество — 1,8-цинеол — усиливают выработку интерферонов I типа, играющих ключевую роль в противовирусной защите.

Эти молекулы помогают клеткам распознавать вирусные рибонуклеиновые и дезоксирибонуклеиновые кислоты, предотвращая размножение патогенов на ранних стадиях инфекции.

По данным экспериментов на клетках человеческих лёгких, природные соединения, содержащиеся в специях, способны активировать иммунный ответ, сопоставимый по эффективности с действием лекарственных препаратов. Учёные полагают, что результаты исследования открывают возможность применения кардамона как безопасного и доступного средства профилактики вирусных заболеваний.