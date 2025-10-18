Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Семена кардамона защищают организм от вирусов 0 97

Дом и сад
Дата публикации: 18.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Семена кардамона защищают организм от вирусов

Японские учёные установили, что экстракт семян кардамона активирует защитные механизмы организма против вирусов. Результаты исследования опубликованы в журнале Foods.

Как отмечают специалисты, горячий водный экстракт этой популярной пряности и её основное действующее вещество — 1,8-цинеол — усиливают выработку интерферонов I типа, играющих ключевую роль в противовирусной защите.

Эти молекулы помогают клеткам распознавать вирусные рибонуклеиновые и дезоксирибонуклеиновые кислоты, предотвращая размножение патогенов на ранних стадиях инфекции.

По данным экспериментов на клетках человеческих лёгких, природные соединения, содержащиеся в специях, способны активировать иммунный ответ, сопоставимый по эффективности с действием лекарственных препаратов. Учёные полагают, что результаты исследования открывают возможность применения кардамона как безопасного и доступного средства профилактики вирусных заболеваний.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Имеет ли смысл вносить в почву опилки?
Изображение к статье: Имеет ли смысл вносить в почву опилки?
Секреты обрезки деревьев от опытного дачника
Изображение к статье: Секреты обрезки деревьев от опытного дачника
Как правильно замочить на зиму бруснику и клюкву?
Изображение к статье: Как правильно замочить на зиму бруснику и клюкву?
Можно ли дома из косточки вырастить лимон?
Изображение к статье: Можно ли дома из косточки вырастить лимон?
Изображение к статье: ТОП-5 вечных овощей: их можно пересаживать с грядки в дом и обратно
ТОП-5 вечных овощей: их можно пересаживать с грядки в дом и обратно 237
Изображение к статье: Народные приметы на 19 октября — Фома-хлебник, Фомин день
Народные приметы на 19 октября — Фома-хлебник, Фомин день 148
Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2656
Изображение к статье: Как хранить цемент на даче, чтобы он не испортился за зиму?
Как хранить цемент на даче, чтобы он не испортился за зиму? 205

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления
Техно
Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления 43
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Экс-супруг Бритни Спирс написал в мемуарах, как певица угрожала ему убийством 17
Изображение к статье: Имеет ли смысл вносить в почву опилки?
Дом и сад
Имеет ли смысл вносить в почву опилки? 72
Изображение к статье: Жители России должны жить в бедности ради рождаемости - депутат от «Единой России»
В мире
Жители России должны жить в бедности ради рождаемости - депутат от «Единой России» 114
Изображение к статье: Латвию накроет мороз - синоптики
Наша Латвия
Латвию накроет мороз - синоптики 302
Изображение к статье: Хоровое пение не понравилось силовым структурам РФ. Иконка видео
ЧП и криминал
1
18-летняя студентка просидит 2 недели под арестом за песни на улицах Петербурга 1 240
Изображение к статье: Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления
Техно
Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления 43
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Экс-супруг Бритни Спирс написал в мемуарах, как певица угрожала ему убийством 17
Изображение к статье: Имеет ли смысл вносить в почву опилки?
Дом и сад
Имеет ли смысл вносить в почву опилки? 72

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео