19 октября христиане вспоминают одного из двенадцати апостолов Христа – Фому. Мужчина жил в одном из городов Галилеи, услышав проповедь Иисуса Христа, он стал его последователем, а позже — учеником.

Фома присутствовал при казни Христа. Когда же он услышал о чудесном воскрешении Господа, усомнился, он сказал другим ученикам, что пока лично не увидит раны на Его теле, не поверит. Отсюда и пошло выражение «Фома неверующий». На восьмой день после воскрешения Господь явился своим ученикам и предложил Фоме вложить в свои раны перст, и апостол уверовал в чудо.

После этих событий апостолы разошлись по разным странам, чтобы проповедовать истинную веру, Фома отправился в Индию. Многих язычников ему удалось привести к вере, в том числе супругу и детей правителя Индии. Именно за это он был схвачен, заточен в темницу и убит копьями.

Считалось, если в Фомин день заболевшего угостить горбушкой от хлеба, то он выздоровеет.

Этот день считался днем подсчета доходов, подведения итогов года. Святого в этот день благодарили те, у кого амбары были полны запасов. Люди считали, что святой Фома покровительствует запасливым и бережливым.

В народе, вспоминая Фому, часто связывали его с Еремой. Фома и Ерема стали одной из самых знаменитых пар народного фольклора. «Кто про Фому, кто про Ерему», «Искали Ерему, нашли Фому», — говорили наши предки, когда хотели подчеркнуть связь между полярно разными вещами.

Погодные приметы

В этот день ветра нет – скоро придут заморозки. Выпал сухой снег – следующий год будет богат на урожай. На закате солнце бледное – похолодает. Небо утром желтого цвета – будут осадки.