Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Народные приметы на 19 октября — Фома-хлебник, Фомин день 0 165

Дом и сад
Дата публикации: 19.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Народные приметы на 19 октября — Фома-хлебник, Фомин день
ФОТО: LETA

19 октября христиане вспоминают одного из двенадцати апостолов Христа – Фому. Мужчина жил в одном из городов Галилеи, услышав проповедь Иисуса Христа, он стал его последователем, а позже — учеником.

Фома присутствовал при казни Христа. Когда же он услышал о чудесном воскрешении Господа, усомнился, он сказал другим ученикам, что пока лично не увидит раны на Его теле, не поверит. Отсюда и пошло выражение «Фома неверующий». На восьмой день после воскрешения Господь явился своим ученикам и предложил Фоме вложить в свои раны перст, и апостол уверовал в чудо.

После этих событий апостолы разошлись по разным странам, чтобы проповедовать истинную веру, Фома отправился в Индию. Многих язычников ему удалось привести к вере, в том числе супругу и детей правителя Индии. Именно за это он был схвачен, заточен в темницу и убит копьями.

Считалось, если в Фомин день заболевшего угостить горбушкой от хлеба, то он выздоровеет.

Этот день считался днем подсчета доходов, подведения итогов года. Святого в этот день благодарили те, у кого амбары были полны запасов. Люди считали, что святой Фома покровительствует запасливым и бережливым.

В народе, вспоминая Фому, часто связывали его с Еремой. Фома и Ерема стали одной из самых знаменитых пар народного фольклора. «Кто про Фому, кто про Ерему», «Искали Ерему, нашли Фому», — говорили наши предки, когда хотели подчеркнуть связь между полярно разными вещами.

Погодные приметы

В этот день ветра нет – скоро придут заморозки. Выпал сухой снег – следующий год будет богат на урожай. На закате солнце бледное – похолодает. Небо утром желтого цвета – будут осадки.

Читайте нас также:
#народные приметы #вера
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Как убирать и хранить клубни георгинов?
Изображение к статье: Как убирать и хранить клубни георгинов?
Народные приметы на 20 октября — Сергей Зимний, Сергиев день
Изображение к статье: Народные приметы на 20 октября — Сергей Зимний, Сергиев день
Имеет ли смысл вносить в почву опилки?
Изображение к статье: Имеет ли смысл вносить в почву опилки?
Секреты обрезки деревьев от опытного дачника
Изображение к статье: Секреты обрезки деревьев от опытного дачника
Изображение к статье: Как правильно замочить на зиму бруснику и клюкву?
Как правильно замочить на зиму бруснику и клюкву? 195
Изображение к статье: Можно ли дома из косточки вырастить лимон?
Можно ли дома из косточки вырастить лимон? 171
Изображение к статье: ТОП-5 вечных овощей: их можно пересаживать с грядки в дом и обратно
ТОП-5 вечных овощей: их можно пересаживать с грядки в дом и обратно 397
Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2675

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Африканское народное восстание.
В мире
Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть 1
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Политика
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 31
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Наша Латвия
Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом 154
Изображение к статье: Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз
Люблю!
Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз 42
Изображение к статье: «Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться
Люблю!
«Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться 110
Изображение к статье: Денис Васильев больше не будет тренироваться в школе Ламбьеля
Техно
Денис Васильев больше не будет тренироваться в школе Ламбьеля 139
Изображение к статье: Африканское народное восстание.
В мире
Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть 1
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Политика
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 31
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Наша Латвия
Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом 154

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео