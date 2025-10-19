Летом их можно выращивать в огороде, осенью выкапывать и держать всю зиму дома в горшках, а весной снова высаживать на грядки. И так до бесконечности!

Не все знают, но многие овощи, которые мы традиционно выращиваем в однолетней культуре, в природе – многолетники. Значит, и урожай они могут давать многократно. Так давайте воспользуемся их щедростью.

5 овощей, которые можно забрать с собой домой:

Томаты / Помидоры Перцы Базилик Зеленый лук Мята

Томаты / Помидоры

Чисто теоретически можно выкопать помидорный куст и посадить его в большой горшок. И тогда все недозревшие плоды спокойно доспеют дома. Но есть проблема: к концу сезона многие сорта достигают высоты 1,5–2 м – куда такой куст?

Есть большое светлое помещение и место под такие громадины? отлично – сможете лакомиться томатами до Нового года. Весной не нужно будет возиться с рассадой – просто нарежьте с кустов верхушки, укорените их и посадите в огород.

Если квартира у вас небольшая, но есть место на подоконнике, начните сразу с верхушек – нарежьте их прямо в огороде. Как укоренятся – посадите в небольшие горшки. Плодов от них вы не получите, но сохраните маточники. Весной опять-таки нарежьте с них черенков, которые вместо рассады можно высадить в огород. И так можно повторять из года в год, не тратясь на семена.

Перцы

Они более компактные, чем томаты, и корневая система у них небольшая. так что можно смело пересаживать их в горшки и выращивать на подоконнике.

Сладкие сорта дадут еще немного дополнительного урожая – доспеет все, что не успело в огороде. острые могут плодоносить всю зиму при условии, что им обеспечили хорошую досветку.

Острые перцы под фитолампой можно выращивать прямо на кухне – у хозяйки всегда под рукой будет пикантная специя.

Базилик

Базилик всем хорош, отличная приправа, но дачники знают, как непросто бывает вырастить его из семян. В средней полосе нужно заморачиваться с рассадой, а под нее всегда на хватает места. Но можно этого не делать!

Если у вас на участке растет базилик, выкопайте один или несколько кустов и посадите их в горшки. На светлом подоконнике они будут расти всю зиму. По мере необходимости отрывайте нижние листочки и используйте как приправу.

Постепенно базилик будет вытягиваться, побеги оголятся, но это не страшно – обрежьте кусты на 2/3, и через некоторое время они снова отрастут.

Весной с этих кустов можно нарезать черенков, укоренить и высадить на грядки.

Зеленый лук и другие

Ну вот скажите, кто не ставил в стакан с водой проросший зимой репчатый лук? Все! Очень удобно – под рукой всегда витаминная зелень. Но то будет зимой. Сейчас на зелень можно использовать лук-батун, лук-слизун, шнитт-лук, лук душистый и другие многолетние – смело выкапывайте их с грядок с наступлением первых заморозков, пересаживайте в горшки и отправляйте на подоконник – зелень обеспечена до нового сезона.

Весной их можно опять высадить в огород или оставить дома.

Мята

Если на участке есть своя мята, откопайте деленку или же просто несколько кусочков корневища и посадите в емкость. Всю зиму она будет радовать вас зеленью.

Весной мяту лучше пересадить в открытый грунт – там она наберется сил, в конце лета или осенью снова пересадите в горшок – и в дом.