Народные приметы на 20 октября — Сергей Зимний, Сергиев день 0 274

Дом и сад
Дата публикации: 20.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Народные приметы на 20 октября — Сергей Зимний, Сергиев день
ФОТО: LETA

20 октября православная церковь чтит память святого Сергия Нуромского (середина XIV века).

Святой принял монашество на святой горе Афон, а после того, как приехал из Греции, он на долгое время поселился в обители преподобного Сергия Радонежского. Затем он получил благословение и стал отшельником в вологодском дремучем лесу около реки Нурма. Там он основал часовню, в которой проводил время за молитвой. Вскоре другие монахи стали собираться вокруг святого, так и возникла Нуромская обитель.

Скончался Сергий в глубокой старости, победив страшную болезнь. Братья похоронили его возле им же выстроенного храма. Спустя некоторое время на его могиле стали происходить чудеса.

День 20 октября назван Сергей зимний или Сергиев день. В этот день у крестьян существовало много разных обычаев. Например, прежде чем самим сесть завтракать, надо было накормить скотину. Чтобы зимой в доме было тепло, в этот день печь топил самый младший член семьи.

В народе знали интересный способ хранения соленых огурцов. Бочки с огурцами и рассолом опускали на дно водоема, который совсем скоро покроется льдом. Таким образом огурцы могли храниться всю зиму, а весной стать настоящим лакомством на столе.

Погодные приметы

День солнечный — еще три недели простоит хорошая погода. Месяц неяркий — скоро будет мороз.

#народные приметы #вера
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео