Народные приметы на 21 октября — Трифон и Пелагия 0 158

Дом и сад
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Народные приметы на 21 октября — Трифон и Пелагия
ФОТО: LETA

21 октября христиане вспоминают преподобную Пелагию Антиохийскую. Женщина вела неправедный образ жизни, была блудницей, обладала очень красивой внешностью, это подчеркивала нескромными одеждами и украшениями.

Когда в ее родном городе (Антиохии) состоялся собор епископов, ее увидел один из участников собора — епископ Нонн. Он обратил внимание на красивую женщину и усердно молился о ее душе, чтобы она одумалась и пришла к Богу.

Господь услышал молитвы праведника, и уже в воскресенье Пелагия пришла в храм. Проповедь о Страшном суде настолько потрясла женщину, что она решила принять крещение. Крестил ее епископ Нонн.

После этого Пелагия раздала свое имущество и поселилась в келье на Елеонской горе, женщина облачилась в мужскую одежду и всю оставшуюся жизнь провела в молитве. Только после ее смерти люди поняли, что перед ними женщина.

Также 21 октября церковь почитает преподобного Трифона, архимандрита Вятского. Родился он в зажиточной семье в Архангельском крае. С ранних лет его привлекала религия, поэтому, повзрослев, он принял монашеский постриг и покинул родной дом. Он жил во многих обителях, не пропуская ни одной службы. В Вятке он основал монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы, стал его первым настоятелем в сане архимандрита.

В этот день было принято готовиться к наступлению зимы: ремонтировать верхнюю одежду и обувь. «Трифон шубу чинит, Пелагея рукавицы шьет», — говорили в народе.

Погодные приметы

Яркие звезды на небе — погода будет хорошей. На березе еще остались листья — снег выпадет поздно. Низкие облака — похолодает.

#народные приметы #вера
Видео