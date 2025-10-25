Baltijas balss logotype
Народные приметы на 25 октября — Пров, Андрон-звездочет

Дом и сад
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Народные приметы на 25 октября — Пров, Андрон-звездочет

25 октября вспоминают мучеников Прова, Тараха и Андроника, их жизнь оборвалась в 304 году во времена гонения на христиан. Святые отказались принести жертву языческим богам, даже под пытками их веру сломить не удалось. Непокорных христиан мучители разрубили на части.

В народе в этот день было принято наблюдать за звездами. Звезды могли предсказать многое: насколько урожайным будет следующий год, какая погода будет в ближайшее время.

Яркие звезды говорили о скорых заморозках, а тусклые — о похолодании. Количество звезд указывало на количество гороха, который уродится летом. Падающая звезда предсказывала ветреную погоду.

Звезды у наших предков ассоциировались с окошком в небесном тереме, через которое ангел-хранитель наблюдает за человеком. Ангел на небесах записывает в небесную книгу каждое дело: как хорошее, так и плохое. Люди верили, что не только дела фиксировались в небесной канцелярии, но и помыслы. Когда человек умирал, окно захлопывало ставни, соответственно, звезда падала или тухла.

Кометы в народе называли «хвостатыми звездами». Как правило, появление такой звезды предрекало какую-то трагедию, например, голод, эпидемию или войну.

Люди верили, что в этот день Ондрон метет звезды на небе. Чтобы он не смел их звезду, чтобы она не потухла, проводился специальный обряд — «согревание» звезды. В полночь человек выходил в поле и читал заговор, сопровождаемый определенными действиями.

Погодные приметы

Гром в этот день – зима будет короткой, снега выпадет мало. Направление ветра указывало на погоду в ближайшие дни, северное – к холоду, южное – будет тепло. На небе от Луны идут круги – лето будет засушливым. Луна красного цвета – погода будет ветреной.

#народные приметы #вера
Видео