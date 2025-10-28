Baltijas balss logotype
Народные приметы на 28 октября — Евфимий Осенний

Дом и сад
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Народные приметы на 28 октября — Евфимий Осенний
ФОТО: LETA

Этот день посвящен памяти преподобного Евфимия Солунского, родившегося в 824 году.

Когда ему было 18, он покинул супругу и дочь, став монахом в монастыре Писидион, где провел 16 лет.

В 858 году Евфимий прибыл на Афон, а затем перебрался на остров святого Евстратия. В 863 году отправился в Салоники, где стал столпником. Евфимий восстановил монастырь на горе Перистера, к востоку от Салоников, а позднее основал и женскую обитель. После того как он убедился в налаженном быте обоих монастырей, он вернулся на Афон. Умер в Палестине в 898 году, куда приехал за несколько месяцев до смерти.

Поскольку в эти дни погода обычно портится, в народе была поговорка: «Ефимий холодом корни деревьев и трав с землей смыкает, насекомых в траве укрывает, сон навевает».

Крестьяне в этот период уделяли время работе со льном: мятый лен трепали, затем отбирали по качеству на различные нужды. Из отходов после трепания вили веревки, делали жгуты, конопатили ими избы и стелили животным.

Лен, который прочесали и подготовили для пряжи, называли куделью.

Погодные приметы

Снег выпал — к хорошему урожаю хлеба следующей осенью. Луна в кругах и чистое небо — к морозу. Если круги у Луны красные и расплывчатые — будет снегопад и ветер. Кошка пьет много воды или собака отказывается от еды — к ненастью. Куры скребутся — будет дождь. Комары появились — к теплой зиме.

#народные приметы #вера
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
