Что делать, если хочется украсить квартиру комнатными цветами, но нет ни опыта, ни времени для серьезного ухода за домашним мини-садом?

Вместе с известным садоводом Андреем Тумановым составили список самых неприхотливых комнатных цветов.

Хлорофитум

Универсальное растение, которое подходит для любого дома. Его яркие зеленые листья являются не только декоративным элементом, но и помогают очищать воздух. Это неприхотливое растение прекрасно растет в условиях с низким уровнем освещения и требует минимального ухода. Оно отлично переносит засуху, поэтому поливать его можно довольно редко.

Алоэ

Алоэ — практически «неубиваемый» суккулент с множеством полезных свойств. Кроме своей привлекательности, известен своими целебными качествами, которые можно использовать в домашних условиях. Алоэ не требует частого полива и тщательного ухода, что делает его идеальным выбором для новичков.

Глоксиния

Удивительное комнатное растение, которое поражает разнообразием форм. У глоксинии крупные, бархатистые листья и яркие цветы, которые могут иметь самые разные оттенки — от насыщенно-синих и фиолетовых до белых и красных.

Одна из сильных сторон глоксинии — возможность цвести на протяжении нескольких месяцев. И это делает ее идеальным выбором для украшения интерьера.

Уход за глоксинией требуется минимальный, хотя некоторые нюансы все же следует учитывать. Глоксиния предпочитает яркий, но рассеянный свет, поэтому лучше всего разместить растение вблизи окна, защищенного от прямых солнечных лучей. Полив должен быть умеренным: земля в горшке не должна пересыхать, но и переувлажнения глоксиния не переносит.

Традесканция

Традесканцию иногда в шутку называют «терминатором» в мире комнатных цветов. Ведь это растение выживает и восстанавливается, кажется, в любых условиях. Оно идеально подходит как для напольных горшков, так и для подвесных кашпо.

Кактус

И, наконец, один из лидеров в списке самых неприхотливых растений — Его Величество Кактус. Этот цветок может долго обходиться без воды и отлично смотрится в интерьере. Их разнообразие форм и размеров делает их интересным акцентом в любом доме.