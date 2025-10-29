Многие садовые растения вполне комфортно себя чувствуют в городской квартире. Правда, не все любят заморачиваться с этим процессом, считая, что это слишком долго, муторно и не гарантирует отличный результат.

На самом деле, рассказал агрохимик Петр Сухоруких, процесс «зимовки» дачных растений подчиняется простым, но строгим правилам.

Какие растения можно забрать в квартиру на зиму

Многие летние горшечные растения на самом деле — многолетники, которые просто не переносят нашу зиму. Их можно и нужно спасать.

Пеларгония (Герань). Классика. Отлично себя чувствует зимой на прохладном подоконнике.

Фуксия. При правильном уходе будет отдыхать зимой, а весной даст новые побеги.

Колеус. Его яркие листья будут радовать глаз всю зиму, если дать ему достаточно света.

Бальзамин («Ванька мокрый»). Продолжит цвести в квартире, хотя, возможно, не так обильно.

Бегония клубневая. Ее клубни можно хранить в торфе, но вечноцветущие сорта можно забрать в горшке.

Также можно перевезти в город традесканцию, хлорофитум и гипоэстес, если они проводили лето на улице.

Крайне важно не совершить распространенную ошибку — обрезать все виды малины одинаково.

Когда надо перевозить горшечные растения

Главный ориентир — не календарь, а прогноз погоды. Нужно успеть до первых серьезных заморозков. Как только ночная температура начинает стабильно опускаться ниже +7...+5 градусов — пора действовать. Растения испытывают стресс от резкой смены обстановки, поэтому лучше не затягивать до последнего.

Как правильно перевезти растения и ухаживать за ними

Чтобы растение не погибло, а комфортно пережило зиму, нужен четкий план.

Осмотр и обработка. Внимательно осмотрите растение на предмет вредителей. Даже если никого не видите, лучше провести профилактическую обработку инсектицидом прямо на даче, чтобы не занести «незваных гостей» в квартиру.

Акклиматизация. Не стоит сразу заносить растение с холодной улицы в теплую сухую квартиру. Это шок. Идеально, если есть возможность устроить ему «карантин» на пару недель на застекленном балконе или веранде, где прохладнее, чем в комнате.

Обрезка. Не бойтесь обрезать. Длинные летние побеги нужно укоротить примерно на треть. Это омолодит растение, поможет ему перенаправить силы на корневую систему и сформировать красивый куст весной.

Правильное место. Идеальное место для зимовки большинства дачных «переселенцев» — самый светлый и самый прохладный подоконник в квартире. Чем дальше от батареи центрального отопления, тем лучше.

Полив. Это самая частая ошибка. Зимой, в условиях прохлады и короткого светового дня, растения впадают в состояние покоя. Потребность во влаге резко снижается. Главное правило — лучше недолить, чем перелить. Поливайте только тогда, когда земляной ком просохнет на пару сантиметров вглубь.

Перевозка растений с дачи в город: неожиданные плюсы

По словам эксперта, уход за этими «сезонными мигрантами» — отличная тренировка терпения и системного подхода.

«Это учит планировать свои действия и понимать, что результат приходит не сразу. Качества, которые полезны не только в садоводстве, — считает Петр Сухоруких. — В детстве у меня была одна обязанность, которую я поначалу не особенно любил. У нас росла герань, или, как правильно говорить, пеларгония. Мама поручила ее мне. Это был не просто уход за цветком, а своего рода первый проект с четкими задачами и ответственностью за результат. Весной мы вместе вывозили ее на дачу, а осенью, перед первыми холодами, готовили к переезду в город.

Мама до сих пор этим занимается. Каждый год в начале октября я наблюдаю за этим ритуалом и понимаю, что та детская задача была одним из кирпичиков, которые научили меня системности и умению работать вдолгую».