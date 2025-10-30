Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

12 причин оставить сад неухоженным на зиму 0 790

Дом и сад
Дата публикации: 30.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: 12 причин оставить сад неухоженным на зиму

Осенью дачники очищают участок, обрезают растения и убирают опавшие листья. Но, оказывается, это не всегда необходимо.

Почему не стоит убирать сад на зиму?

Опавшая листва разлагается, насыщая почву полезными веществами, а это уменьшает потребность в удобрениях.

Бабочки и пчелы прячутся в растениях, чтобы защититься от морозов, благодаря чему сохраняется их популяция.

Златоглазки и божьи коровки, которые зимуют в саду, помогают сдерживать численность вредителей с приходом тепла.

Ботва помогает корням растений перезимовать, не давая им замерзнуть.

Опавшая листва создает мульчу, предотвращающую эрозию почвы и защищающую корни растений.

Семена растений способны самопроизвольно прорасти с приходом тепла.

Мертвые корни и органические остатки способствуют размножению полезных почвенных микробов.

Отмершие корни и листва оберегают грунт от смыва водой и выдувания ветром.

Весной оставленные мертвые корни создают каналы, благодаря которым грунт насыщается кислородом.

Птицы добывают спрятанные в листьях семена и насекомых, за счет чего успешно переносят зиму и не дают вредителям слишком активно размножаться.

Весной сухие растения проще убрать.

Зимой, под снегом, «неубранный» сад смотрится очень красиво.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Что нельзя жарить на антипригарной сковороде — объяснили эксперты
Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Изображение к статье: Парфюмер назвала топ-5 осенних ароматов для дома
Изображение к статье: Народные приметы на 30 октября — Осий Колесник

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Драма Людмилы Артемьевой: алкоголизм мужа, потеря ребёнка и тайна, о которой она молчит
Lifenews
Изображение к статье: Польша задумалась о выходе из ЕС
В мире
2
Изображение к статье: Межзвездный объект 3I/ATLAS неожиданно изменился: никто не знает, что происходит
Техно
Изображение к статье: А по бокам-то все косточки. Русские? Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: Будьте осторожны на дорогах: по Латвии двинутся колонны военной техники НАТО
Наша Латвия
Изображение к статье: Быстрый и тихий. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Драма Людмилы Артемьевой: алкоголизм мужа, потеря ребёнка и тайна, о которой она молчит
Lifenews
Изображение к статье: Польша задумалась о выходе из ЕС
В мире
2
Изображение к статье: Межзвездный объект 3I/ATLAS неожиданно изменился: никто не знает, что происходит
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео