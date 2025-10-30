В этот день христиане вспоминают пророка Осия, жившего в 9 веке до н. э. в Израиле. Пророк за 1000 лет до рождения Христа предсказал его рождение, возвращение из Египта и воскрешение спустя 3 дня после смерти. Осий обличал языческие культы, жертвоприношения, наставляя людей к вере.

Крестьяне ассоциировали этот день и пророка Осия с периодом, когда телеги меняли на сани: «На пророка Осию колесо с осью прощается». В эти дни чинили телеги, подготавливая их к весне. Телеги убирали в сарай, доставая им на замену сани.

Погодные приметы

Кошка крепко спит — будет тепло. Гуси машут крыльями — к дождю. Звезд на небе почти нет — к ненастью и вьюге.