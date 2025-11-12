Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Что делать, если блюдо оказалось пересоленным: советы повара 0 280

Дом и сад
Дата публикации: 12.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Что делать, если блюдо оказалось пересоленным: советы повара

Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда во время готовки блюдо оказалось пересоленным. Вы отвлеклись, не учли нужное количество соли или просто не знали, сколько её нужно добавить — и вот результат: еда слишком солёная. Как поступить в такой ситуации? Мы обратились за советом к повару Алексею Карпову.

 

Способы исправления пересола

Если пересол незначительный, ситуацию можно исправить, добавив в блюдо воду, бульон, молоко или сливки, в зависимости от его типа, утверждает Алексей Карпов.

При сильном пересоле можно приготовить ещё одну порцию блюда без соли и смешать её с уже готовым, отмечает повар. Однако в этом случае возникает проблема: количество еды увеличивается, иногда даже вдвое. Если ваша семья большая, это не станет проблемой. В противном случае повар советует разложить блюдо по порциям и заморозить, либо упаковать в пакеты и вакуумировать, если у вас есть такая машина. Это удобно для соусов — их можно замораживать небольшими порциями и использовать по мере необходимости. Для соусов подойдут и зип-пакеты.

Если вы готовите кашу на завтрак и понимаете, что пересолили её, сразу уберите кастрюлю в сторону, чтобы она остыла, советует Алексей Карпов. Спасти кашу можно, добавив молоко, но только на следующий день, подчеркивает он. А в момент, когда завтрак испорчен, можно вместо каши сделать омлет или яичницу.

Если вы пересолили фарш (например, для котлет), можно быстро изменить план и сделать тефтели. Для этого скатайте фарш в шарики, выложите их в форму и одновременно приготовьте несоленый соус (томатный или сливочный). В этом случае лучше избегать сыра и любых специй с солью. То же самое можно сделать с рыбой или мясом. Соус немного вытянет соль из продукта или создаст контрастный вкус с несоленым.

Что невозможно исправить

Если вы сильно пересолили омлет, сырники, плов или лазанью, исправить ситуацию уже не получится, говорит повар. В этом случае остается только выбросить блюдо. В случае с пловом можно попробовать сгладить вкус, добавив несоленый овощной салат. А к лазанье можно подать дополнительный соус бешамель без соли.

То же касается и круп, которые варятся отдельно, например, гречки или риса. Если вы их пересолите, убрать лишнюю соль не получится, отмечает повар. Однако если крупа варилась на воде, можно попробовать оставить её на следующий день и приготовить кашу. В случае с булгуром, кускусом или киноа можно добавить их в салат, который вы не будете солить — например, табуле. В такой салат следует добавлять много зелени и разнообразные овощи.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Две горсти орехов способствуют повышению фертильности у мужчин
Изображение к статье: Почему врачи не рекомендуют спать на животе?
Изображение к статье: Родионов день: почему 23 ноября запрещено делать подарки и одалживать деньги
Изображение к статье: Наволочки и неудобные стулья: предметы, которые могут ускорить старение

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео