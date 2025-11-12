Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда во время готовки блюдо оказалось пересоленным. Вы отвлеклись, не учли нужное количество соли или просто не знали, сколько её нужно добавить — и вот результат: еда слишком солёная. Как поступить в такой ситуации? Мы обратились за советом к повару Алексею Карпову.

Способы исправления пересола

Если пересол незначительный, ситуацию можно исправить, добавив в блюдо воду, бульон, молоко или сливки, в зависимости от его типа, утверждает Алексей Карпов.

При сильном пересоле можно приготовить ещё одну порцию блюда без соли и смешать её с уже готовым, отмечает повар. Однако в этом случае возникает проблема: количество еды увеличивается, иногда даже вдвое. Если ваша семья большая, это не станет проблемой. В противном случае повар советует разложить блюдо по порциям и заморозить, либо упаковать в пакеты и вакуумировать, если у вас есть такая машина. Это удобно для соусов — их можно замораживать небольшими порциями и использовать по мере необходимости. Для соусов подойдут и зип-пакеты.

Если вы готовите кашу на завтрак и понимаете, что пересолили её, сразу уберите кастрюлю в сторону, чтобы она остыла, советует Алексей Карпов. Спасти кашу можно, добавив молоко, но только на следующий день, подчеркивает он. А в момент, когда завтрак испорчен, можно вместо каши сделать омлет или яичницу.

Если вы пересолили фарш (например, для котлет), можно быстро изменить план и сделать тефтели. Для этого скатайте фарш в шарики, выложите их в форму и одновременно приготовьте несоленый соус (томатный или сливочный). В этом случае лучше избегать сыра и любых специй с солью. То же самое можно сделать с рыбой или мясом. Соус немного вытянет соль из продукта или создаст контрастный вкус с несоленым.

Что невозможно исправить

Если вы сильно пересолили омлет, сырники, плов или лазанью, исправить ситуацию уже не получится, говорит повар. В этом случае остается только выбросить блюдо. В случае с пловом можно попробовать сгладить вкус, добавив несоленый овощной салат. А к лазанье можно подать дополнительный соус бешамель без соли.

То же касается и круп, которые варятся отдельно, например, гречки или риса. Если вы их пересолите, убрать лишнюю соль не получится, отмечает повар. Однако если крупа варилась на воде, можно попробовать оставить её на следующий день и приготовить кашу. В случае с булгуром, кускусом или киноа можно добавить их в салат, который вы не будете солить — например, табуле. В такой салат следует добавлять много зелени и разнообразные овощи.