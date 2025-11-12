Baltijas balss logotype
Как избежать слез при нарезке лука? 0 190

Дом и сад
Дата публикации: 12.11.2025
BB.LV
Каждая хозяйка хотя бы раз сталкивалась с неприятным эффектом слез при резке лука. Некоторые смиряются с этим, в то время как другие начинают искать в интернете советы, как минимизировать слезы во время нарезки. Мы обратились к повару «Гастронома» Алексею Карпову, чтобы узнать, какие хитрости помогут избежать ненужных слез.

 

Как правило, слезы вызывает белый репчатый лук, реже – красный или лук-шалот. Лук-порей и зеленый лук практически не вызывают слез.

Алексей Карпов объясняет, что уровень «слезоточивости» лука во многом зависит от его сорта и условий, в которых он рос. «Например, если лук очень «злой», это может свидетельствовать о недостатке полива», – отмечает повар. В таком случае полезно замочить очищенный лук в холодной воде на 30, а то и 40 или 50 минут. Этот метод поможет снизить слезы при нарезке любого лука, но особенно эффективен он будет для тех сортов, которые недостаточно поливали во время роста.

Еще один способ уменьшить количество слез – обеспечить хорошую вентиляцию в помещении во время нарезки лука. Откройте окно и дверь, чтобы создать сквозняк. Это поможет летучим веществам, вызывающим слезы, быстрее испаряться.

Что точно не помогает, так это жевание жвачки во время нарезки или установка рядом миски или стакана с холодной водой, делится повар.

Когда мы спросили, есть ли способ, который гарантированно предотвратит слезы при резке лука, Алексей лишь развел руками. Такого метода не существует, можно лишь уменьшить количество слез, говорит он.

«Когда ты готовишь уже много лет, на такие мелочи, как слезы от лука, внимание уже не обращаешь», – подводит итог повар.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
