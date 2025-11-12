«Жив курилка!» — так иногда приветствуют знакомого, о котором давно не было слышно. Однако у этой поговорки есть и другой, довольно пренебрежительный смысл: так говорят о неприятном человеке, когда узнают, что он все еще жив и продолжает свои дела.

Но кто же такой курилка? На самом деле, это не человек, а горящая щепка, лучина, которая в старину использовалась для освещения избы. Она едва горела и сильно дымила — курила.

Фраза «Жив курилка!» пришла из старинной народной детской игры в «курилку». Дети садились в круг и передавали друг другу горящую лучину, приговаривая: «Жив, жив курилка!» или хором напевая такую песенку: «Жив, жив курилка! Ножки тоненьки, душа коротенька».

Тот, у кого лучина гасла, выходил из круга. В прошлом подобные игры были распространены и среди других народов.