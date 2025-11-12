Baltijas balss logotype
Насколько экологична экокожа? 0 254

Дом и сад
Дата публикации: 12.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Насколько экологична экокожа?

Экокожа не является экологически чистым материалом, пояснила экотренер Елена ФРАНСКЕВИЧ. Многие ошибочно называют искусственную кожу экокожей, но это неверно. В большинстве случаев речь идет о кожзаме, изготовленном из синтетических материалов, таких как полиуретан или ПВХ, производство и утилизация которых нельзя считать экологически безопасными.

 

Правильным определением экологичной кожи является натуральная кожа, которая является побочным продуктом пищевой промышленности (отходами производства) и для дубления которой применяются растительные танины. Существует несколько брендов, предлагающих подобные решения.

Например, компания FruitLeather Rotterdam разработала кожу из манго. Она собирает непроданные манго и перерабатывает их: фрукты варят, затем превращают в пюре и сушат. В результате получаются плотные листы материала, напоминающего кожу, из которых изготавливают сумки и обувь.

Производители такой кожи используют отходы пищевой промышленности, что способствует снижению объема мусора на планете. Процесс производства этого кожзама наносит значительно меньший вред окружающей среде по сравнению с изготовлением синтетической «кожи». Искусственная кожа, созданная из органических материалов, является биоразлагаемой, хотя и с некоторыми оговорками.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
