Витамин С помогает при простуде

— Утверждение о том, что для предотвращения простуды и её быстрого завершения необходимо принимать витамин С, стало основой для бизнеса фармацевтов по всему миру, — делится мнением Александр КАРАБИНЕНКО, профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Пирогова. — По статистическим данным, аскорбиновая кислота является самым востребованным витамином в США. Около 40% американцев употребляют добавки с витамином С, тратя на них приблизительно 1,7 миллиарда долларов в год.

Однако это утверждение опровергли те же американские учёные: масштабное исследование показало, что люди, принимавшие аскорбиновую кислоту, заболевали простудами так же часто, как и те, кто получал плацебо — «пустышки».

Что взамен? Последние исследования показывают, что для профилактики простуд полезен витамин D (рыбий жир), а для сокращения времени выздоровления (почти вдвое) эффективен цинк (содержится в какао, шоколаде, говядине и баранине).

Бег полезен для сердца

— Активные бегуны живут столько же, сколько и те, кто не занимается спортом, — объясняет Роза ЦАЛЛАГОВА, профессор и заведующая кафедрой профилактической медицины и основ здоровья НГУ им. Лесгафта. — У бега есть множество противопоказаний. Кроме того, это занятие связано с высоким риском травм: ежегодно от 36 до 56% любителей бега получают травмы.

Что взамен? Наилучшей защитой от различных заболеваний является разумная физическая активность (например, ходьба — особенно с палками, как при лыжах).

Холестерин вреден

— Жизнь без холестерина невозможна — это незаменимый элемент для организма, — поясняет Александр МЯСНИКОВ, доктор медицины США. — Холестерин способствует улучшению репродуктивной функции, активирует умственные способности и является основой для выработки основных гормонов. Даже если вы полностью исключите продукты, содержащие холестерин, его уровень в крови снизится лишь на 20% (80% холестерина синтезируется в печени).

Что взамен? Современные учёные считают, что натуральные вещества, содержащиеся в пище, не могут быть вредными (всё зависит от «дозировки»). Теперь врачи рекомендуют избегать «химических продуктов», насыщенных красителями, добавками, консервантами и улучшителями вкуса. Химические вещества не усваиваются организмом, накапливаются в нём и могут вызывать серьёзные заболевания.

Кофе вреден

Кофе не содержит вредных веществ и, следовательно, не может быть причиной заболеваний. Также было установлено, что кофе практически не влияет на работу сердца.

Что взамен? Чай также не лишён недостатков: кофеина в нём не меньше, чем в кофе (поэтому при беременности, бессоннице и гипертонии рекомендуется ограничить потребление до 3-4 чашек в день). Чай нежелателен и в период болезни (содержащийся в нём теофиллин может повышать температуру тела).

Раздражение нельзя копить

— Выпуская пар, человек не успокаивается, а лишь подогревает свои эмоции, — объясняет Юрий ВЯЛЬБА, руководитель лечебно-реабилитационного центра. — Гнев усиливается, повышается давление, что увеличивает риск инфаркта и инсульта. Учёные из Гарвардского университета выяснили, что вспышка злости в 5 раз повышает вероятность инфаркта и в 3 раза — инсульта.

Что взамен? Полезнее переключиться на что-то другое. Для этого рекомендуется пить больше жидкости. Доказано, что у людей с полным мочевым пузырём улучшается способность противостоять нервным раздражителям.

Вязание - для пожилых

«Это занятие требует сосредоточенности. Благодаря этому вязание освобождает ум, снижает уровень тревожности и успокаивает человека», — утверждают специалисты НЦ неврологии.

Что взамен? Неврологи рассматривают вязание как «йогу для мозга» — оно развивает память, внимание, логическое мышление и приносит чувство гармонии.