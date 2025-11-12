Baltijas balss logotype
Возможно ли, что человек, закопанный по шею, сможет выбраться самостоятельно? 1 691

Дом и сад
Дата публикации: 12.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Возможно ли, что человек, закопанный по шею, сможет выбраться самостоятельно?

Это зависит от множества факторов, прежде всего от типа почвы и её влажности.

 

Подобные эксперименты проводились неоднократно. В случае обычного сухого песка многим участникам удавалось, активно двигая плечами, сначала освободить одну руку, а затем с её помощью откопать остальную часть тела. В некоторых случаях на это уходило всего несколько минут. Если рядом находились несколько человек, закопанных по горло, процесс освобождения проходил быстрее: действуя одновременно, они помогали друг другу быстрее «разрыхлить» песок вокруг верхней части тел.

Однако если песок пропитать водой, то самостоятельно выбраться становится практически невозможно. Вода заполняет пустоты и делает песок значительно тяжелее. Человек ощущает себя так, будто его залили бетоном, и не может пошевелиться. То же самое касается и плотной земли: если она утрамбованная, а не рыхлая, то, скорее всего, без посторонней помощи закопанный человек не сможет освободиться.

Ранее существовал такой вид казни. Преступника закапывали по горло, тщательно утрамбовывая землю вокруг, и не позволяли никому из сочувствующих прохожих кормить и поить осужденного. Например, в России таким образом наказывали в XVII–XVIII веках, в основном женщин, убивших своих мужей. В Соборном уложении 1649 года говорится: «…жена учинит мужу своему убийство или окормит его отравою, за то ее казнити — живую окопати в землю, покамест она умрет».

  • Л
    Латтоптун
    12-го ноября

    Вообще то и руки за спиной связывали, поэтому ни о каком самостоятельном откаповании, не может быть и речи.

    3
    1

