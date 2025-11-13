С давних времен в стенах дворцов и крепостей создавались скрытые отверстия и трубы, которые позволяли незаметно подслушивать разговоры. Существует множество версий о том, где впервые были применены подобные устройства. Англоязычные источники чаще всего ссылаются на древнегреческого царя Дионисия Сиракузского (Дионисий I Старший), в то время как русскоязычные указывают на византийских правителей. Однако к началу XVII века выражение «у стен есть уши» стало метафорой, обозначающей любое подслушивание.

Литературную форму этой фразы придал Сервантес. В его произведении «Дон Кихот», вторая часть которого была опубликована в 1615 году (глава 48), содержится фраза: «Нет, я лучше помолчу, ведь и у стен бывают уши». Тем не менее, возможно, что первенство принадлежит другому испанскому писателю — драматургу Лопе де Вега.

В его комедии «Валенсианская вдова», написанной в начале XVII века, можно встретить слова: «Итак, стена, и у тебя есть уши». Однако окончательная версия этой пьесы была издана только в 1620 году. Похожая поговорка известна в английском языке с 1620 года.