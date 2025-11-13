Если вы не относитесь к числу тех, кто может мгновенно заснуть, положив голову на подушку, у нас есть для вас полезный совет!

Исследования, проведенные учеными из Национального университета Сеула в Южной Корее, показали, что колебания температуры тела оказывают влияние на процесс засыпания. Согласно их выводам, ношение носков может помочь снизить основную температуру тела, что способствует более быстрому засыпанию!

Носки способствуют расширению периферических сосудов, что приводит к увеличению притока крови к ногам. В результате, когда кровь уходит вниз, основная температура тела начинает снижаться.

В ходе эксперимента участники либо надевали носки, либо оставались без них. Ученые фиксировали различные параметры их сна, такие как время засыпания, эффективность сна, общее время сна, количество пробуждений, время пробуждения после засыпания, средняя продолжительность пробуждений и движения во сне.

Все измерения проводились в течение семи часов, пока участники спали в комнате с температурой 23°C. Также фиксировались частота сердечных сокращений и температура кожи, а участников спрашивали об их оценке качества сна и о том, выспались ли они.

Результаты показали, что те, кто ложился спать в носках, засыпали на 7,5 минут быстрее, чем те, кто не носил носки! Более того, общее время сна у тех, кто носил носки, увеличивалось на 32 минуты. Также они в 7,5 раз реже просыпались ночью.

Таким образом, исследователи сделали вывод, что ношение носков перед сном «положительно сказывается на качестве сна». Поэтому наш совет — просто носите носки на ночь!