Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как быстро уснуть: полезный и простой совет 0 916

Дом и сад
Дата публикации: 13.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как быстро уснуть: полезный и простой совет

Если вы не относитесь к числу тех, кто может мгновенно заснуть, положив голову на подушку, у нас есть для вас полезный совет!

 

Исследования, проведенные учеными из Национального университета Сеула в Южной Корее, показали, что колебания температуры тела оказывают влияние на процесс засыпания. Согласно их выводам, ношение носков может помочь снизить основную температуру тела, что способствует более быстрому засыпанию!

Носки способствуют расширению периферических сосудов, что приводит к увеличению притока крови к ногам. В результате, когда кровь уходит вниз, основная температура тела начинает снижаться.

В ходе эксперимента участники либо надевали носки, либо оставались без них. Ученые фиксировали различные параметры их сна, такие как время засыпания, эффективность сна, общее время сна, количество пробуждений, время пробуждения после засыпания, средняя продолжительность пробуждений и движения во сне.

Все измерения проводились в течение семи часов, пока участники спали в комнате с температурой 23°C. Также фиксировались частота сердечных сокращений и температура кожи, а участников спрашивали об их оценке качества сна и о том, выспались ли они.

Результаты показали, что те, кто ложился спать в носках, засыпали на 7,5 минут быстрее, чем те, кто не носил носки! Более того, общее время сна у тех, кто носил носки, увеличивалось на 32 минуты. Также они в 7,5 раз реже просыпались ночью.

Таким образом, исследователи сделали вывод, что ношение носков перед сном «положительно сказывается на качестве сна». Поэтому наш совет — просто носите носки на ночь!

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
3
0
0
2
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Две горсти орехов способствуют повышению фертильности у мужчин
Изображение к статье: Почему врачи не рекомендуют спать на животе?
Изображение к статье: Родионов день: почему 23 ноября запрещено делать подарки и одалживать деньги
Изображение к статье: Наволочки и неудобные стулья: предметы, которые могут ускорить старение

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео