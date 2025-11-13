13 ноября православные христиане вспоминают святых Спиридона и Никодима Печерских, которые жили в XII веке. В народном календаре этот день называется Никодимовым. В это время наши предки активно готовились к зимнему сезону. У праздника существуют свои традиции и приметы. Мы расскажем о них.

Спиридон и Никодим, которых православная церковь почитает 13 ноября, были просфорниками в Киево-Печерском монастыре. По преданию, они обитали в Ближних пещерах, где на протяжении трех десятилетий занимались выпечкой просфор.

Преподобный Спиридон пришел в монастырь в зрелом возрасте. В писаниях упоминается, что он был благочестивым и трудолюбивым человеком. Во время работы он постоянно молился и пел псалмы. В монастыре он освоил грамоту, научился читать и писать.

За свое послушание Всевышний наградил Спиридона даром исцеления. Он помогал больным, давал мудрые советы. Люди приходили к нему издалека, чтобы получить помощь, и уходили исцеленными и просветленными.

Не отставал от него и святой Никодим, который трудился рядом со Спиридоном. Он был таким же усердным работником и аскетом, как и его старший наставник. Одна из легенд гласит, что святые спасли Ближние пещеры от пожара, который неожиданно вспыхнул в пекарне во время работы. Спиридон потушил его своей мантией. Никто из работников не пострадал.

С тех пор Спиридон и Никодим считаются защитниками домов от огня. Эти святые оберегают семьи и от других бед.

Народный календарь: Спиридон и Никодим

В народе праздник, посвященный просфорникам Киево-Печерской лавры, имел разные названия. Некоторые называли его «Спиридоном и Никодимом», другие — «Спиридоном», «Никодимом», «Никодимовым днем», а третьи — «Осенними проводами» или «Юровым».

В старину 13 ноября (31 октября по старому стилю) наши предки прощались с осенью. По традиции в день Спиридона и Никодима люди занимались заботами о курах. Птиц, чтобы они не замерзли, переводили в зимние закуты.

Зимние курятники следовало заранее утеплить. «В Спиридон курятник не утеплил, и богатство прокутил», — говорили наши предки. Молодых кур отделяли от старых. Слабых отправляли на убой.

Еще одной традицией был праздничный стол. Главными блюдами считались те, что готовились из куриного мяса. Хозяйки варили куриную лапшу, пекли курники — пироги с куриной начинкой, готовили котлеты и фаршировали курицу овощами.

Спиридон и Никодим день: что следует сделать

В старину каждый православный праздник начинался с праздничной службы в церкви. В Никодимов день наши предки приходили в храмы, чтобы помолиться святым Спиридону и Никодиму, которых считали защитниками от различных неприятностей. Их называли покровителями семей с детьми.

Жители северных регионов, именовавшие праздник «Юровой», отправлялись на рыбалку — в это время ловили красную рыбу, которая сама шла в руки. Первый улов необходимо было продать, чтобы на вырученные деньги купить церковные свечи для молебна. Наши предки знали: если этого не сделать, в дом может прийти беда.

Спиридон и Никодим: народные приметы

В Никодимов день можно узнать, какая погода ожидает в ближайшее время и какой будет зима. Подсказчиками служили ветер, звезды, деревья и птицы. По ним судили о предстоящих изменениях.

Если в Никодимов день дует сильный ветер, тепла ждать не стоит. Много ярких звезд на небе предвещает хорошую зиму: без слякоти и сильных морозов.

Обратите внимание на воробьев в Никодимов день. Если они громко чирикают, значит, впереди нас ждут теплые дни. О том, будет ли зима долгой или короткой, можно судить по деревьям. Если на них много листьев, это означает, что зима будет долгой и продолжительной.

Спиридон и Никодим: что нельзя делать

В Никодимов день наши предки, опасаясь встречи с темными силами, старались не разговаривать с незнакомыми людьми и не пускать их в дом. По этой же причине ничего не поднимали с земли: ни чужие деньги, ни оброненные вещи. Особенно боялись поднимать пуговицы, считая, что это может привести к порче или сглазу.

Если деньги и поднимали, то старались как можно быстрее отдать их нуждающимся. В этом случае можно было рассчитывать на удачу в следующем году.