— Существует множество причин для этого. Возможно, внучкам не нравится точка зрения их тёти, и они предпочитают избегать конфликтов из-за различий в мнениях. Или же их смущает её манера общения, что заставляет их дистанцироваться и так далее. Не стоит навязывать общение. Представьте, что кто-то заставляет вас звонить человеку, который вам несимпатичен, с доводом: «Ему будет приятно».

Но будет ли это приятно вам? Вас принуждают общаться с тем, кто вам не интересен, против вашей воли. Безусловно, важно поддерживать семейные связи. Это может происходить, например, во время семейных праздников, когда вся семья собирается за одним столом.

Тем не менее, каждый взрослый понимает, с кем ему удобно поддерживать общение, а с кем нет.