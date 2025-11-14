Baltijas balss logotype
Почему современные дети не стремятся звонить родственникам по телефону? 0 1879

Дом и сад
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему современные дети не стремятся звонить родственникам по телефону?

— Иногда люди прекращают общение даже с близкими, — отмечает психолог Валерия АЛЕКСАНДРОВСКАЯ.

 

— Существует множество причин для этого. Возможно, внучкам не нравится точка зрения их тёти, и они предпочитают избегать конфликтов из-за различий в мнениях. Или же их смущает её манера общения, что заставляет их дистанцироваться и так далее. Не стоит навязывать общение. Представьте, что кто-то заставляет вас звонить человеку, который вам несимпатичен, с доводом: «Ему будет приятно».

Но будет ли это приятно вам? Вас принуждают общаться с тем, кто вам не интересен, против вашей воли. Безусловно, важно поддерживать семейные связи. Это может происходить, например, во время семейных праздников, когда вся семья собирается за одним столом.

Тем не менее, каждый взрослый понимает, с кем ему удобно поддерживать общение, а с кем нет.

