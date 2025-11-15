Ваниль представляет собой многолетнюю лиану, относящуюся к семейству орхидных. Ее высушенные и измельченные плоды используются в качестве одноименной пряности.

Родиной ванили является Центральная Америка. Мексиканские народы тотонаки и ацтеки с древних времен собирали ее и добавляли в напиток из шоколадного дерева, который сегодня известен как какао. В начале XVI века европейцы, прибывшие в Мексику, оценили эту пряность и начали ее культивировать.

До середины XIX века ваниль производилась исключительно на своей исторической родине. Хотя лиану удавалось вырастить в тропических странах Азии и Африки, плоды созревали только в Америке. В конечном итоге ученые выяснили причину. Оказалось, что растение опыляют насекомые, обитающие лишь в Мексике и соседних регионах. В результате цветы на плантациях стали опылять вручную с помощью специальной кисточки, что решило проблему получения плодов.

В настоящее время основной центр производства ванили переместился на Мадагаскар. Также существуют плантации на Шри-Ланке, в Индии, Индонезии и на Сейшельских островах. Натуральная ваниль имеет высокую цену, так как процесс ее производства трудоемок, а урожайность невелика — всего полтора-два центнера с гектара. Поэтому был создан заменитель пряности — ванилин, который получают химическим способом из лигнина.