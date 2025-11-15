Baltijas balss logotype
Истоки выражения «перемывать кости» 0 186

Дом и сад
Дата публикации: 15.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Истоки выражения «перемывать кости»

Корни уходят в древний обряд вторичного погребения.

 

У многих славянских народов долгое время существовал обычай эксгумировать останки усопшего спустя несколько лет после захоронения, очищать кости и вновь хоронить их. В некоторых регионах, например, в Словении, подобные ритуалы сохранялись вплоть до середины XX века.

Мотивы для такого вторичного захоронения были разнообразными. В одних местах считали, что душа покойного освобождается только тогда, когда от тела остаются лишь кости. В других же существовал страх, что нераскаявшийся грешник может вернуться из могилы и стать вампиром.

Если труп находили в хорошем состоянии, это объясняли тем, что усопший в жизни совершал много грехов. Все это, безусловно, сопровождалось воспоминаниями о покойном, что и отразилось в выражении «перемывать кости», которое со временем стало ассоциироваться со сплетнями и злословием о ком-либо.

