У многих славянских народов долгое время существовал обычай эксгумировать останки усопшего спустя несколько лет после захоронения, очищать кости и вновь хоронить их. В некоторых регионах, например, в Словении, подобные ритуалы сохранялись вплоть до середины XX века.

Мотивы для такого вторичного захоронения были разнообразными. В одних местах считали, что душа покойного освобождается только тогда, когда от тела остаются лишь кости. В других же существовал страх, что нераскаявшийся грешник может вернуться из могилы и стать вампиром.

Если труп находили в хорошем состоянии, это объясняли тем, что усопший в жизни совершал много грехов. Все это, безусловно, сопровождалось воспоминаниями о покойном, что и отразилось в выражении «перемывать кости», которое со временем стало ассоциироваться со сплетнями и злословием о ком-либо.