15 ноября отмечается Всемирный день борьбы с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Эта болезнь остается одной из наименее изученных, но в то же время представляет собой серьезную угрозу. Как действовать при первых симптомах и какие меры профилактики следует предпринять, рассказала Маринэ Гамбарян, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака.

Примерно 50% случаев хронической обструктивной болезни легких связаны с курением. Остальные 50% возникают под воздействием различных внутренних и внешних факторов, которые могут усугублять ситуацию.

ХОБЛ чаще всего диагностируется у людей старшего возраста, однако предрасположенность к этому заболеванию может проявиться уже в молодости. Например, при генетически обусловленных заболеваниях эмфизема легких может развиться в юном возрасте. Ранние факторы, такие как низкий вес при рождении и нарушения в развитии легких, могут привести к снижению их функции к 20-25 годам и повысить риск «ранней» ХОБЛ. Курение матери во время беременности, а также курение, включая пассивное, и использование электронных сигарет могут значительно увеличить этот риск.

Кроме того, вейпы и электронные сигареты также могут способствовать развитию ХОБЛ. Исследования показывают, что у людей с предрасположенностью к ХОБЛ или ранними признаками болезни, переход на вейпы и электронные сигареты часто приводит к резкому ухудшению функции легких, частым обострениям и ухудшению общего состояния.

Системы нагревания табака, как и обычные и электронные сигареты, вызывают множество воспалительных реакций, способствующих развитию ХОБЛ.

Если после диагностики ХОБЛ продолжать курить, это лишь усугубит заболевание, приведет к более частым обострениям и ускорит развитие дыхательной недостаточности и смерти. Отказ от курения — единственный способ замедлить или приостановить снижение функции легких и предотвратить прогрессирование ХОБЛ. Ниже приведены несколько рекомендаций для тех, кто намерен покончить с вредной привычкой.

1. Настройтесь на успех

Сосредоточьтесь на преимуществах отказа от курения. Важно осознать причины, по которым необходимо бросить курить (здоровье, семья, дети, финансовые затраты или просто желание избавиться от зависимости), составить список и перечитывать его каждый день, особенно в моменты, когда возникает желание закурить. Не зацикливайтесь на прошлых неудачах, если таковые имели место. Постарайтесь понять, что пошло не так, и избегайте повторения ошибок.

2. Спланируйте отказ

Заведите дневник, в котором будете записывать каждую выкуренную сигарету. Прежде чем закурить, задайте себе вопрос: действительно ли это необходимо именно сейчас? Постарайтесь предугадать, что может спровоцировать желание курить, и заранее продумайте, как избежать таких ситуаций.

Установите день, когда вы окончательно откажетесь от курения, и пообещайте себе «больше ни одной затяжки». Постарайтесь сдержать это обещание и перетерпеть, пока желание закурить не пройдет.

Сообщите родным и близким о своих намерениях. Можно предложить им бросить курить вместе с вами или попросить о поддержке, если возникнет соблазн «свернуть с пути».

3. Найдите новые увлечения

Это могут быть компьютерные игры, кулинарные эксперименты, занятия с детьми, лепка, рисование, рукоделие или йога. Если йога не подходит, выберите любой другой вид спорта или физической активности, например, танцы.

Физическая активность — это источник эндорфинов, которые могут заменить те, что обеспечивает никотин. Занятия спортом занимают время, снижают тягу к курению, приносят удовольствие и повышают уверенность в себе.

4. Обратите внимание на рацион

Некоторые продукты, такие как мясо, могут усиливать удовольствие от курения, в то время как сыры, фрукты и овощи делают вкус сигарет невыносимым.

Попробуйте изменить свои привычки после обеда, найдите занятия, чтобы избежать соблазна закурить. Палочки из моркови, сельдерея, огурца или семечки помогут занять руки и рот, отвлекая от сигарет.

Дым сигарет повышает риск развития онкологических заболеваний у животных и негативно сказывается на их нервной системе.

5. Увеличьте потребление жидкости

Во время отказа от курения старайтесь пить больше жидкости, если нет противопоказаний. Вода, травяные и фруктовые чаи, отвары, например, шиповника, помогут вывести токсины из организма, очистить бронхи и уменьшить сухость во рту. Однако! Все газированные напитки, кола, алкоголь и кофе могут усилить вкус сигарет и спровоцировать желание курить. Замена их на другие напитки, такие как томатный сок, вода, травяные чаи и отвары, поможет в процессе отказа от курения и будет полезна для здоровья.

6. Обратитесь за поддержкой

Если вам сложно бросить курить самостоятельно, не стесняйтесь обратиться за помощью к специалисту. Его поддержка в сочетании с лечением табачной зависимости поможет вам преодолеть эту пагубную привычку!