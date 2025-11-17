Baltijas balss logotype
Почему виниловые записи звучат насыщеннее, чем CD? 0 223

Дом и сад
Дата публикации: 17.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему виниловые записи звучат насыщеннее, чем CD?

Причина кроется в сохранности оригинальных записей.

 

При равных условиях цифровой звук формата CD по всем параметрам превосходит аналоговые виниловые записи. Тем не менее, редко удается провести сравнение записей, сделанных в одинаковых условиях. Например, пластинки групп 1960-70-х годов создавались с использованием свежих мастер-лент и могут звучать лучше, чем CD, которые были изготовлены позже с уже изношенных оригиналов или даже с виниловых дисков.

Современные записи изначально создаются в цифровом формате, и на виниле они неизбежно теряют некоторые качества. Однако благодаря популярности винила, такие пластинки чаще воспроизводят на высококачественной аппаратуре, в то время как цифровой звук зачастую проигрывают на недорогих плеерах, которые могут обрезать частоты.

Кроме того, цифровые записи часто сжимаются для передачи через интернет. Это создает впечатление, что винил звучит лучше, чем цифровой звук, хотя на самом деле это не так.

#музыка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
