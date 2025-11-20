Baltijas balss logotype
Планета в состоянии возбуждения: Физик объясняет особенности предстоящих магнитных бурь 0 227

Дом и сад
Дата публикации: 20.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Планета в состоянии возбуждения: Физик объясняет особенности предстоящих магнитных бурь

На этой неделе ожидается необычная геомагнитная активность. По прогнозам специалистов, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии почти каждый день, а четыре дня из семи будут отмечены магнитными бурями уровня G1. Эти дни — 20, 22, 24 и 25 ноября.

 

По пятибалльной шкале магнитных бурь уровень G1 считается самым низким. Тем не менее вызывает беспокойство тот факт, что они не прекратятся на протяжении всей недели. Подобное явление наблюдается крайне редко.

Когда буря бушует всего один день, это одно, но когда она продолжается несколько дней подряд — совершенно другое. Каковы могут быть последствия? Возможно, это создает накопительный эффект, который негативно сказывается на здоровье метеозависимых людей, и к концу этого периода они будут чувствовать себя изможденными?

Об этом журналисты беседовали с ведущим научным сотрудником Института космических исследований РАН, доктором физико-математических наук Сергеем Богачёвым.

— Какова причина предстоящей продолжительной серии магнитных бурь? Это связано с постоянными вспышками на Солнце?

— Нет, высокая вероятность бурь на этой неделе обусловлена не вспышками, а солнечным ветром. Земля входит в зону быстрого ветра и останется в ней почти всю неделю. Сильных бурь это не должно вызвать, но магнитное поле станет достаточно нестабильным на длительный срок, вероятно, вплоть до выходных.

Когда на Солнце происходят вспышки, геомагнитные бури, как правило, имеют гораздо более короткую продолжительность и длятся не более одного-двух дней, хотя их мощность значительно выше. В данном случае речь не идет о непрерывной буре на протяжении недели. Прогнозируется лишь длительный нестабильный период с отдельными «красными» участками, между которыми будут и продолжительные периоды спокойствия.

— Это необычная ситуация? Или, возможно, даже аномальная?

— Земля пройдет через самую продолжительную в этом году серию геомагнитных возмущений. Будет ли это событие аномальным, станет ясно только в конце недели. На данный момент прогнозируется необычно продолжительная, но все же слабая серия бурь.

Тем не менее, поток солнечного ветра, судя по всему, является наиболее мощным в этом году. Не исключено, что нас ждут неожиданные события и по силе бурь.

— Что вы посоветуете метеочувствительным людям в эти дни? Может ли возмущение магнитного поля Земли оказывать накопительный эффект на здоровье человека?

— Воздействие переменного магнитного поля происходит через токи. К счастью, явления электрической природы не имеют кумулятивного эффекта, в отличие от радиации.

Тем не менее, можно порекомендовать простые вещи: отдыхать, высыпаться, пить больше воды. Не стоит забывать, что множество людей, особенно в крупных городах, уже живут в условиях довольно сильного электромагнитного фона. Вряд ли относительно слабые возмущения, даже если они будут необычно продолжительными, смогут существенно изменить ситуацию. Выход бурь на высокие индексы по текущему прогнозу также маловероятен.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
