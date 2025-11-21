Помещайте яйцо в кипящую воду

Многие привыкли сначала заливать сырые яйца холодной водой и ставить их на плиту. Однако в таком случае белок нагревается медленно и может прилипнуть к оболочке, находящейся под скорлупой. Чтобы облегчить процесс очистки, кладите яйца сразу в кипящую воду, а когда она снова начнет бурлить, уменьшите огонь и варите их еще 10–12 минут.

Свежие яйца труднее чистятся

Во время хранения поры на скорлупе немного увеличиваются из-за потери влаги, что делает оболочку менее плотной и облегчает очистку. Поэтому не стоит стремиться покупать самые свежие яйца для салатов. Оптимальным вариантом будут яйца, которые хранились как минимум неделю, а лучше — две.

Охладите вареное яйцо в холодной воде

Не спешите и тщательно охладите яйцо перед очисткой. Держите его в ледяной воде 10-15 минут, и тогда процесс очистки пройдет идеально.

Надбейте яйцо перед охлаждением в воде

Перед тем как поместить яйцо в ледяную воду, можно слегка его расколоть, чтобы вода попала под скорлупу. Это значительно упростит очистку. Вы, вероятно, замечали, что скорлупа от треснувших во время варки яиц отделяется легче.

Начинайте очистку с тупого конца яйца

Именно в этом месте находится воздушный карман, так называемая пуга, которая поможет подцепить скорлупу, не повредив белок.

Очищайте яйцо под проточной водой

Если вы следовали всем рекомендациям по варке, а яйцо все равно плохо чистится, попробуйте включить холодную воду и очищать его под струей.