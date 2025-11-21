Эта необычная осенняя ягода может соперничать с лучшими противовирусными средствами и антидепрессантами. В дополнение к этому, она способствует снижению веса.

Наш эксперт – нутрициолог и консультант по питанию Марина Курпатова.

Уникальная ягода

Калина – это плод с исключительным составом. В ней содержится больше витамина С, чем в лимоне, и почти столько же, сколько в шиповнике, что делает её особенно актуальной в осенне-зимний период. Кроме того, калина богата витаминами В₁, В₂, Р, К, Е, а также муравьиной, уксусной и олеиновой кислотами, каротином, магнием, кальцием, калием, марганцем, цинком, фосфором, пектином, танином и дубильными веществами.

Косточки калины являются источником жирных кислот, а наиболее ценным веществом коры кустарника является гликозид вибурнин, который обладает сосудосуживающим и кровоостанавливающим эффектом.

Лекарство от множества недугов

Антибиотик

Калина обладает антимикробными свойствами, особенно в отношении грамположительных бактерий. Хотя она не может полностью заменить назначенные врачом антибиотики, она прекрасно дополняет их действие или служит профилактическим средством в период обострения респираторных заболеваний.

Иммуностимулятор

Отвар из красной калины обладает противовоспалительными и жаропонижающими свойствами. Сильный кашель, ангина и осиплость голоса можно вылечить, добавив в калиновый чай немного мёда. Полоскание соком ягоды помогает при стоматитах и кровоточивости дёсен.

Противосклеротическое средство

Эта ягода способствует снижению уровня «плохого» холестерина, эффективно очищает сосуды и предотвращает образование атеросклеротических бляшек и тромбов.

Гипотензивное действие

Калина помогает снизить артериальное давление, а содержащийся в ягодах витамин Р укрепляет стенки сосудов и сердечную мышцу.

Стимулятор пищеварения

Горечь, присутствующая в ягодах, способствует выработке желчи, что помогает организму справляться даже с тяжёлой пищей. Дубильные вещества, органические кислоты и эфирные масла активизируют метаболизм и нормализуют работу кишечника, защищая слизистую желудка. Пищевые волокна способствуют восстановлению баланса микрофлоры кишечника.

Обезболивающее

Калина помогает расслабить мышцы и расширить кровеносные сосуды, что, в свою очередь, снижает болевой синдром и снимает напряжение.

Гормональное средство

Ягода нормализует мышечный тонус матки. В период менопаузы, когда женский организм перестаёт вырабатывать достаточное количество половых гормонов, ягоды помогают восполнить недостающие вещества, избавляя от приливов и раздражительности.

Средство красоты

Благодаря своим противовоспалительным, очищающим, тонизирующим и омолаживающим свойствам, ягоду используют в масках для лица. Протирание отваром калины помогает избавиться от сыпи, угрей и пигментации.

Средство для похудения

Калина помогает справиться с тягой к сладкому и снижает аппетит, что особенно важно при переходе на низкокалорийный рацион. Она обладает мягким слабительным эффектом, а также оказывает мочегонное и потогонное действие.

Важно!

Калину можно долго хранить в свежем виде, удалив повреждённые ягоды. Лучше всего подвесить грозди в прохладном месте. Характерный горький привкус и аромат калины исчезают после воздействия холода, поэтому многие предпочитают замораживать ягоды на зиму. Для этого калину обрывают с кистей, раскладывают по пакетам и помещают в морозильник. Периодически рекомендуется встряхивать пакеты, чтобы ягоды не смерзались.

Кстати

Калина не рекомендуется при гастрите с повышенной кислотностью, подагре, язве желудка или двенадцатиперстной кишки, а также при устойчивой гипотонии.