Пришло время простуд. Что делать, если кашель мешает вашей жизни? Есть проверенные и научно обоснованные решения. И многие из них весьма вкусные. Мы расскажем о 7 продуктах и напитках, которые помогут облегчить кашель, и вам не понадобятся лекарства.

Мед

Если ваша бабушка советует при кашле съесть ложечку меда, стоит прислушаться к ее рекомендациям — наука это подтверждает. Мед обладает смягчающим и обволакивающим действием, уменьшая раздражение горла. Согласно данным British Medical Journal, он облегчает сухой кашель даже лучше, чем многие аптечные сиропы.

Детям, страдающим от ночного кашля, давали по полторы чайной ложки меда за полчаса до сна. В отличие от группы, получавшей плацебо, у них действительно наблюдалось улучшение, кашель значительно утих. Однако помните, что мед нельзя давать детям младше одного года, и он может вызвать аллергическую реакцию.

Рекомендуется употреблять по ложке меда перед едой. Его можно добавлять в напитки — травяные чаи, ягодные морсы или просто размешивать в теплой воде.

Как готовить. Попробуйте мед с тимьяном или шалфеем. Наполните стерилизованную баночку наполовину свежей зеленью или на треть — сушеной. Залейте медом, закройте крышкой и настаивайте в сухом прохладном месте не менее недели. Затем немного подогрейте содержимое банки в сотейнике и процедите через сито. Принимайте по 1-2 ложки для облегчения кашля.

Куриный бульон

Болеть без чашки куриного бульона — долго и скучно. Это знают все еврейские бабушки, ведь прозрачный бульон из курицы называют «еврейским пенициллином». Эта ароматная жидкость поднимет настроение, придаст сил и поможет вновь ощутить вкус жизни. Кроме того, она способствует облегчению кашля и успокаивает раздраженное горло. Мясо курицы содержит аминокислоту цистеин, которая действует как муколитик, разжижающий мокроту. Цистеин, кстати, входит в состав многих популярных лекарств от кашля, но в других дозировках.

Как готовить. Лучший бульон получится из молодых курочек, откормленных зерном. Важно варить птицу не менее 2-3 часов на очень слабом огне. Не забудьте добавить в кастрюлю душистый перец, гвоздику, пару зубчиков чеснока, очищенную луковицу, корень петрушки и сельдерея. Морковь тоже будет кстати. Последний штрих — посыпьте зеленью перед подачей.

Имбирь

Следующий продукт в нашем списке — корень имбиря. Как свежий, так и сушеный, он обладает противовоспалительным эффектом, облегчая кашель и боль в горле. Кроме того, он помогает организму бороться с вирусами и бактериями, сокращая время, проведенное на больничном.

Имбирь не рекомендуется использовать при заболеваниях ЖКТ — язве, гастрите, во время беременности и при диабете. Также стоит помнить, что он может снижать свертываемость крови и вызывать колебания артериального давления.

Как готовить. Имбирный чай легко приготовить: натрите очищенный корень, залейте кипятком и дайте настояться пару часов. Можно добавить мед, гвоздику и лимон.

Хорошим вариантом при кашле станет засахаренный имбирь. Нарежьте очищенный корень на тонкие ломтики и варите до мягкости в небольшом количестве воды около 30 минут. Затем добавьте сахар в соотношении 1:1 к имбирю и варите на сильном огне, пока сироп не загустеет. Готовые кусочки обваляйте в сахаре и слегка подсушите на пергаментной бумаге.

Также можно приготовить смесь имбиря с лимоном и медом. Для этого 200 г очищенного корня и два лимона с кожурой пропустите через мясорубку, а затем смешайте со стаканом меда. Храните в холодильнике и принимайте по столовой ложке каждое утро. Это поможет вам пережить осень и зиму без простуд.

Морковный сок

Еще одно популярное средство домашней медицины — морковный сок. Хотя научные исследования не подтверждают его эффективность, многие люди утверждают, что он им помогает. Вероятно, морковный сок разжижает мокроту и способствует продуктивному откашливанию. В результате частота приступов кашля снижается, и через несколько дней вы можете вообще о нем забыть. В любом случае морковь — это безвредный и доступный продукт. Почему бы не попробовать и не оценить его влияние на себя?

Как готовить. Наилучший вариант — сочетание морковного фреша с медом в пропорции 2 столовые ложки меда на стакан сока. Принимайте по ложке за 20 минут до еды.

Ананас

Возможно, вы удивитесь, но ананас — это отличное средство от кашля. Он содержит бромелайн — фермент с противовоспалительными и муколитическими свойствами. Кроме того, ананас богат витаминами и минералами, которые поддерживают организм в борьбе с ОРВИ.

Как готовить. Проще всего съесть кусочек свежего ананаса или выпить ананасовый сок. Можно приготовить коктейль, добавив в сок мед, немного имбиря, лимонного сока и щепотку соли, тщательно размешав. Ананасовый смузи также будет уместен. Для его приготовления смешайте в блендере по полстакана апельсинового и ананасового сока с нарезанным кубиками бананом и ананасом.

Важно!

Существует множество народных рецептов от кашля. Что касается врачебных рекомендаций, то специалисты советуют больше пить и увлажнять воздух. Если кашель не проходит в течение трех недель, сопровождается одышкой или лихорадкой, а в мокроте появляется кровь, обязательно обратитесь к врачу.