Не секрет, что алкоголь способствует коммуникации, или, если говорить более научным языком, установлению и укреплению социальных связей в группе. Выпивка помогает расслабиться, придаёт уверенности, когда возникает желание познакомиться — поэтому неудивительно, что даже деловые встречи, не говоря уже о дружеских посиделках, часто проходят с бокалом чего-то алкогольного.

С другой стороны, интересная статистика показывает, что мужчины пьют (и напиваются) на 50% чаще, чем женщины. Более того, по словам самих мужчин, большая часть их социальной активности — знакомства, встречи с друзьями, отдых и т.д. — сопровождается употреблением спиртного. Это привело психологов из Университета Питтсбурга (США) и Университета Осло (Норвегия) к мысли, что мужчины более чувствительны к социализирующему эффекту алкоголя.

Чтобы проверить это предположение, Кэтрин Фэйрбэрн (Catharine Fairbairn) и её коллеги провели эксперимент, в котором наблюдали за положительными эмоциями, испытываемыми людьми в компании. Искренность и сила эмоций оценивались по улыбкам, которыми участники обменивались в группе — искренняя улыбка, известная как улыбка Дюшенна, является более надёжным индикатором, чем слова, поскольку на словах человек не всегда бывает искренен. (Название этой улыбки происходит от имени французского психолога Гийома Дюшенна, который различал стандартную улыбку, в которой участвуют только мышцы рта, и настоящую, искреннюю, в которой задействованы также мышцы вокруг глаз.) Улыбка Дюшенна часто используется как важный показатель в психологических исследованиях, и для её формальной оценки существуют специальные методы.

В эксперименте участвовали более семисот человек в возрасте от 21 до 28 лет. Их разделили на три группы, каждая из которых употребляла разные напитки: в одной группе был настоящий алкоголь, в другой — безалкогольный напиток, а в третьей — тоже безалкогольный, но выданный психологами за алкогольный. (Исследователи сделали так, чтобы плацебо выглядело и пахло как алкогольный напиток, но не содержало ничего подобного.) В одном варианте эксперимента выпивка была разделена на определённые порции, и участников просили выпивать их по расписанию, в другом же случае группам предоставили полную свободу в том, как и когда пить. Общение за столом записывали на видео и затем анализировали поведение участников.

Каждый, кто пробовал алкоголь в компании, мог заметить, как хорошее настроение передаётся от одного к другому: стоит кому-то улыбнуться, как и другие начинают улыбаться в ответ. В статье в Clinical Psychological Science авторы описывают пример такой заразительной улыбки, которая свидетельствовала об искренности эмоций. Улыбка символизирует положительные эмоции и готовность поделиться ими с другими, и если кто-то отвечает улыбкой на улыбку, это означает, что между ними возникла положительная эмоциональная связь. Алкоголь, как оказалось, способствует тому, чтобы настроиться на «чужую волну» — в эксперименте чаще улыбались друг другу те, кто пил настоящий алкоголь. Однако выяснилось, что заразительная улыбка распространяется только в мужских компаниях, в то время как женщины, несмотря на выпивку, улыбались «незаразительно».

Из этого вовсе не следует, что мужчины «душевнее» женщин; скорее наоборот: сильному полу требуется алкогольный «допинг», чтобы наладить общение. Это свойство спиртного может быть одной из причин алкоголизма: стремясь к общению, мужчины могут пить чаще и больше, что в конечном итоге приводит к алкогольной зависимости.

Тем не менее, стоит отметить, что полученные результаты в некотором смысле противоречат другим, опубликованным год назад в журнале Psychopharmacology исследовательской группой из Иллинойсского университета в Чикаго (США). Авторы той работы пришли к выводу, что алкоголь затрудняет интерпретацию социальных сигналов мозгом, разрушая информационную связь между эмоциональным центром и теми его областями, которые отвечают за осознание и управление поведением. Проще говоря, выпив, человек становится эмоциональным, но при этом теряет способность понимать других, перестаёт различать гнев и радость, а радость и печаль.

О том же говорится в другой статье, опубликованной годом ранее в журнале Alcoholism: Clinical & Experimental Research, где психологи из Католического университета Святого Сердца (Италия) и Брюссельского университета (Бельгия) пришли к выводу, что алкоголики не понимают иронии и не способны к эмпатии, то есть не осознают эмоциональное состояние собеседника.

Впрочем, возможно, что дело здесь в дозировке: дружеские посиделки, начавшись с пары стаканчиков и взаимных улыбок, могут закончиться обычной дракой, если друзья выпьют до состояния, когда перестанут понимать друг друга.