Это может свидетельствовать о наличии творческого потенциала.
Не все люди способны вспомнить, о чем им снилось прошлой ночью, однако некоторые обладают хорошей памятью на сны. Исследование, проведенное учеными из США, продемонстрировало, что те, кто обычно может воспроизвести свои сновидения, показывают более высокие результаты в тестах на креативность по сравнению с теми, кто забывает свои сны.
Кроме того, у людей с развитой памятью на сны наблюдается больше нейронных связей в сети пассивного режима работы мозга, которая активируется, когда человек мечтает или фантазирует.
Тем не менее, авторы исследования не уверены, является ли способность запоминать сны причиной или следствием наличия творческих способностей.
