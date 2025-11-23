Baltijas balss logotype
Что означает способность запоминать сны?

Дата публикации: 23.11.2025
Изображение к статье: Что означает способность запоминать сны?

Это может свидетельствовать о наличии творческого потенциала.

 

Не все люди способны вспомнить, о чем им снилось прошлой ночью, однако некоторые обладают хорошей памятью на сны. Исследование, проведенное учеными из США, продемонстрировало, что те, кто обычно может воспроизвести свои сновидения, показывают более высокие результаты в тестах на креативность по сравнению с теми, кто забывает свои сны.

Кроме того, у людей с развитой памятью на сны наблюдается больше нейронных связей в сети пассивного режима работы мозга, которая активируется, когда человек мечтает или фантазирует.

Тем не менее, авторы исследования не уверены, является ли способность запоминать сны причиной или следствием наличия творческих способностей.

#память #мозг
