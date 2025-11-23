Baltijas balss logotype
Можно ли использовать мох на деревьях для ориентирования в лесу? 0 168

Дом и сад
Дата публикации: 23.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Можно ли использовать мох на деревьях для ориентирования в лесу?

Рассмотрим распространенные советы от специалистов по выживанию. Какие из них заслуживают доверия, а какие лучше забыть.

 

В условиях экстренной ситуации страх и паника способны затмить разум. Поэтому в спокойные моменты важно систематизировать в памяти все возможные методы выживания, а ещё лучше — периодически их повторять, чтобы в критический момент нужная информация всплыла из подсознания автоматически. Правильная информация.

1. «Воду из непроверенных источников следует кипятить не менее 10 минут, чтобы уничтожить все опасные микроорганизмы». Если у вас достаточно топлива для горелки или вы собрали дрова в избытке, смело кипятите воду даже полчаса. Бактериям все равно, они погибнут сразу, как только вода закипит. Остальное — это лишь трата энергии на подогрев «трупов».

2. «Молодые гремучие змеи впрыскивают весь яд, тогда как взрослые особи дозируют его, а иногда могут укусить «вхолостую»». Это действительно так. Подростки-гремучие змеи не умеют контролировать «дозатор» яда и выпускают весь запас сразу. Их более опытные сородичи действуют осторожнее и, следовательно, с меньшей вероятностью причинят вред человеку.

3. Когда мучает жажда, а воды нет — можно выпить собственную мочу. Человеческая моча на 95% состоит из воды. Концентрация токсичных веществ не так велика, чтобы причинить больший вред, чем обезвоживание. Однако, проходя через почки многократно, моча «густеет» — становится более токсичной. В этом случае риск отравления значительно возрастает.

4. «Если жажда застала в пустыне, выручит кактусовый сок!» Жидкость, содержащаяся в кактусах, не убьет, но может вызвать рвоту и диарею. Эти неприятные процессы приведут к тому, что человек, оказавшийся в пустыне, столкнется с тем, чего он больше всего боится — обезвоживанием. Лучше не рисковать и попытаться найти воду в трещинах камней, если они попадутся на пути.

5. «Сориентироваться в лесу поможет мох на стволах деревьев: он всегда растет с северной стороны». На самом деле, мхи не так предсказуемы. В тенистых лесах или вблизи водоемов они могут расти со всех сторон света.

#безопасность #питание #советы #вода #лес
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

