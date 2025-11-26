26 ноября православная церковь чтит Иоанна Златоуста, одного из Вселенских иерархов, который почитается наряду с Василием Великим и Григорием Богословом. В народном календаре этот день известен как Иван Златоуст или Златоуст.

В давние времена в этот период начинали готовить пельмени. Это простое занятие служило гарантией того, что семьи зимой не столкнутся с проблемами в питании, здоровье и финансовом благополучии. Кроме того, в это время старались избегать встречи с Зюзей.

26 ноября православные верующие вспоминают архиепископа Иоанна Златоуста, жившего в Антиохии в IV-V веках. Церковь почитает его как одного из трех Вселенских иерархов, наряду с святителями Василием Великим и Григорием Богословом.

Он также известен как мудрый, терпеливый и образованный наставник, который открыл миру суть православного учения. Иоанн Златоуст разъяснял толкование Священного Писания, помогая избежать ошибок и неверных представлений о учении Иисуса Христа.

Когда отмечается День памяти Иоанна Златоуста

Иоанна Златоуста православные христиане вспоминают трижды в году, хотя его имя постоянно звучит в устах верующих. 26 ноября отмечается день памяти Иоанна Златоуста, 27 сентября — день его представления, а 9 февраля — день переноса его мощей.

Иоанн Златоуст: житие святого

Иоанн Златоуст родился в Антиохии, и его появление на свет датируется 347 годом. Отец будущего архиепископа был состоятельным военачальником.

Несмотря на то, что он рано ушел из жизни — вскоре после рождения сына, мальчику удалось получить достойное образование. Его воспитанием занималась мать, которая не жалела сил и средств, оставшихся после смерти мужа.

С раннего возраста он научился считать, читать и писать, проявив способности в различных науках. Его учителями были известные риторы и философы. В 20 лет он принял крещение, сделав это осознанно и с любовью к вере. Спустя три года он стал чтецом.

После смерти матери Иоанн решил стать иноком. Однако, когда ему предложили должность архиепископа, он отказался, считая себя не готовым к такому служению. Четыре года он провел в пустыне, размышляя о смысле жизни и загробной судьбе, а также занимаясь написанием трудов, которые впоследствии стали известными.

Еще два года он провел в уединении в пещере. Вернуться в Антиохию его заставило ухудшение здоровья, которое произошло за годы отшельничества.

Вернувшись на родину, Иоанн согласился сначала стать диаконом, затем — пресвитером, а позже — архиепископом Константинополя. Период его руководства считается временем расцвета духовенства и православия.

Для окружающих он стал образцом, которому хотелось подражать. Получая средства, предназначенные ему как епископу, он направлял их на содержание нескольких лечебниц и двух гостиниц для паломников.

Прозвище «Златоуст» Иоанн получил за свой уникальный дар проповедовать. Люди преодолевали сотни километров, чтобы услышать его проповеди и возвращались домой с просветленными душами.

Жизнь Иоанна Златоуста была полна испытаний и гонений, посланных врагами, чтобы сбить святителя с толку. Однако сломить его не удалось. Он скончался в ссылке в поселении Команы, недалеко от современного Сухуми.

Согласно преданиям, гроб с мощами святителя был перенесен в Константинополь по указу императора Феодосия II через 31 год после его смерти. Когда гроб открыли, его тело оказалось нетленным.

Златоуст: народный календарь

В народе праздник, посвященный Иоанну Златоусту, который был одним из самых почитаемых святых, называли Златоустом, Иваном Златоустом и Осенними зябями.

Наши предки верили, что в это время где-то рядом бродит злое морозное божество по имени Зюзя. Чтобы избежать встречи с ним и не пострадать, люди предпочитали проводить больше времени дома. А уж вечером, без особой необходимости, вообще не выходили за порог.

Златоуст: что можно делать

Праздник, посвященный памяти Иоанна Златоуста, всегда начинали с посещения церкви. Во время праздничных богослужений у святителя можно просить помощи в делах, касающихся семьи, детей и родственников.

Искренняя молитва помогает справиться с телесными и духовными недугами, избежать наветов и клеветы, восстановить мир в доме.

Короткая молитва Иоанну Богослову

«Господь, Иисус Христос, Бог наш, раскрой уши и глаза моего сердца, чтобы мне, Господи, слушать Твое слово, понимать и исполнять Твою волю, так как «Странник я на земле; не скрывай от меня заповедей Твоих. Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего». Боже мой, на Тебя надеюсь, чтобы Ты просветил мое сердце».

Эту молитву читают в трудные времена, когда необходимо сделать непростой выбор.

Чтобы следующий год был счастливым и удачным, на Ивана Златоуста наши предки лепили пельмени. За работой собирались целыми семьями. Пожилые люди делились опытом, рассказывая молодежи и детям, как правильно замесить тесто и какая должна быть начинка, чтобы за работу не пришлось краснеть.

Пельмени, так как поста еще не было, готовили из мяса. Их следовало съесть в ближайшие дни. Использовали свинину, говядину и курятину. Подавая это вкусное и сытное блюдо, добавляли сметану, растопленное сливочное масло и овощные соусы, заготовленные еще осенью.

На Златоуста также готовили вареники с постной начинкой. 28 ноября (15 ноября по старому стилю) начинался один из четырех многодневных постов. Хотя он и не был строгим, мясные деликатесы в это время не употреблялись.

Иван Златоуст: народные приметы

Наши предки, обладая умением предсказывать погоду, знали: если на Ивана Златоуста угли в печи ярко тлеют — к непогоде. Если ночью на небе четко виден Млечный путь — к сильным морозам.

Если люди замечали зайцев, убегающих из леса, это означало, что стоит готовиться к похолоданию. Если слышали каркающих ворон, знали, что это к оттепели.

Златоуст: что нельзя делать

26 ноября строго запрещено ругаться. Тех, кто нарушает этот запрет, ожидает наказание в виде болезней и финансовых трудностей. В старину знали, что на Златоуста нельзя также сплетничать, выдумывать глупости и выдавать их за правду.

Наши предки, опасавшиеся злого морозного божества по имени Зюзя, старались в это время не покидать дом. А тем более не ходить в лес, откуда можно и не вернуться.