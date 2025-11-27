Baltijas balss logotype
Какой материал выбрать для разделочной доски? 0 529

Дом и сад
Дата публикации: 27.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Какой материал выбрать для разделочной доски?

Наилучший выбор для разделочных досок – это дерево.

 

— Деревянные доски практически не затупляют ножи, — отмечает опытная домохозяйка Виктория ПИНЧУК. — Однако следует учитывать, что изделия из недорогих древесных пород (таких как береза, сосна и др.) быстро изнашиваются и деформируются под воздействием влаги, могут трескаться.

Поэтому их лучше применять исключительно для нарезки хлеба. Доски из твердых пород дерева (например, бука или дуба) не боятся влаги и температурных колебаний, на них не появляются царапины и трещины, что обеспечивает их долговечность.

#кулинария
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
