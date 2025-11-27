Baltijas balss logotype
Сможем ли мы когда-нибудь избавиться от всего накопленного мусора? 0 101

Дом и сад
Дата публикации: 27.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сможем ли мы когда-нибудь избавиться от всего накопленного мусора?

В настоящее время становится очевидным, что если мы продолжим накапливать мусор на свалках, то займем все пригодные для жизни территории. Как человечество будет решать проблему отходов в будущем и сможет ли оно переработать все скопившиеся остатки?

 

Наши свалки представляют собой плохо организованные музеи, которые постоянно пополняются новыми «экспонатами» и расширяются с каждой секундой. Некоторые из них уже полностью заполнены, и теперь там хранится лишь исторический мусор. Было бы замечательно, если бы мы нашли способ прекратить производство отходов, вместо того чтобы накапливать их в экспоненциальном масштабе.

По мнению специалистов, некоторые существующие свалки могут в будущем стать источниками ресурсов, так как они содержат достаточное количество металлов и других ценных материалов. Однако, скорее всего, мы сможем очистить лишь небольшую часть из них, руководствуясь извлечением прибыли или заботой о планете. В конечном итоге природа сможет очистить эти груды мусора. При таком очищении наши потомки смогут обнаружить на месте свалок множество артефактов прошлого, но до тех пор результаты будут далеки от идеала.

Существует два возможных сценария для свалки мусора, занимающей несколько квадратных километров и имеющей толщину в десятки метров. Во-первых, она может быть просто похоронена и оставаться на своем месте на протяжении миллионов лет. Этот процесс может происходить на опускающейся дельте или прибрежной равнине, как, например, в Миссисипи. Свалка будет постепенно погружаться под слоями осадочных пород и, в конечном итоге, может оказаться на глубине нескольких километров под землей, сжимаясь, нагреваясь и, возможно, сминаясь. Все ее содержимое будет спрессовано и образует «техноископаемые». Этот новый вид породы будет необычным, но через сотни лет станет в значительной степени безвредным: токсины разложатся, а пластик превратится в хрупкое вещество, напоминающее уголь.

Другой вариант естественной «очистки» более вероятен и более разрушителен. Свалки, которые не захоронены геологически, рано или поздно будут разрушены под воздействием ветра и зимних условий — особенно вблизи побережья, которое часто подвергается атакам волн и приливов. Мусор из них будет эксгумирован, выбрасываться обратно на поверхность, а затем переноситься течением, нередко к удаленным береговым линиям и на глубокое океаническое дно, подвергая опасности людей и другие живые организмы. Этот процесс уже наблюдается во многих местах по всему миру (например, его можно увидеть во время прогулки по устью Темзы). Это значительный и растущий фактор в развитии отношений между нашим мусором и планетой.

Читайте нас также:
#экология #технологии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

