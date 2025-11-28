Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Действительно ли горячая ванна способствует снижению веса? 0 159

Дом и сад
Дата публикации: 28.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Действительно ли горячая ванна способствует снижению веса?

Если вы предпочли расслабляющую горячую ванну вечерней пробежке, не стоит себя осуждать! Исследования показывают, что банные процедуры могут не только укрепить здоровье и расслабить, но и помочь в сжигании калорий.

 

Исследования, проведенные в Университете Лафборо в Англии, продемонстрировали, что отдых в горячей ванне может сжигать такое же количество калорий, как и 30-минутная прогулка, а именно около 140 калорий. Ученые объясняют это влиянием температуры тела на скорость метаболизма.

Для изучения этого эффекта исследователи пригласили 14 мужчин, которые либо катались на велосипеде в течение 60 минут, либо находились в ванне с температурой 40°С в течение того же времени. Цель заключалась в том, чтобы повысить основную температуру тела участников на 1°С за этот час. Ученые отслеживали сжигание калорий и измеряли уровень сахара в крови через 24 часа.

Хотя 60-минутная велотренировка сжигала значительно больше калорий, горячая ванна также показала положительные результаты. Время, проведенное в ванне, вызвало противовоспалительную реакцию, аналогичную той, которую испытывает человек после физической нагрузки.

«Это свидетельствует о том, что повторное пассивное нагревание, например, пребывание в горячей ванне или сауне, может способствовать снижению хронического воспаления, часто наблюдаемого при длительных заболеваниях, таких как диабет 2 типа», — поясняет Стив Фолкнер, научный сотрудник Университета Лафборо и соавтор исследования.

В другом исследовании было установлено, что регулярные горячие ванны в течение 8 недель могут привести к снижению кровяного давления. Это может быть связано с увеличением уровня оксида азота, который расширяет кровеносные сосуды и, соответственно, снижает давление.

Несомненно, горячая ванна не может полностью заменить все преимущества физических упражнений для здоровья. Тем не менее, она может значительно улучшить как физическое, так и психическое состояние.

Читайте нас также:
#фитнес #вес #метаболизм #диабет #давление #калории #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Матвеев день: почему 29 ноября не следует считать мелочью
Изображение к статье: Пять продуктов с высоким содержанием витамина С: укрепляем иммунитет
Изображение к статье: Почему пальцы и язык прилипают к льду: простое объяснение
Изображение к статье: Способно ли дерево выжить после удара молнии?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Президент любит мегапроекты с громкими названиями. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: На лицо ужасные, добрые внутри. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Ветеран латвийской политики: «Мы переживаем эпоху сомнительных ценностей»
Политика
Изображение к статье: На вознаграждения не жалко!
Политика
Изображение к статье: Как правильно отвечать родственникам, которые вас обесценивают
Люблю!
Изображение к статье: Простой и доступный фрукт, способный защитить от диабета
Еда и рецепты
Изображение к статье: Президент любит мегапроекты с громкими названиями. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: На лицо ужасные, добрые внутри. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Ветеран латвийской политики: «Мы переживаем эпоху сомнительных ценностей»
Политика

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео