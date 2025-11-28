Если вы предпочли расслабляющую горячую ванну вечерней пробежке, не стоит себя осуждать! Исследования показывают, что банные процедуры могут не только укрепить здоровье и расслабить, но и помочь в сжигании калорий.

Исследования, проведенные в Университете Лафборо в Англии, продемонстрировали, что отдых в горячей ванне может сжигать такое же количество калорий, как и 30-минутная прогулка, а именно около 140 калорий. Ученые объясняют это влиянием температуры тела на скорость метаболизма.

Для изучения этого эффекта исследователи пригласили 14 мужчин, которые либо катались на велосипеде в течение 60 минут, либо находились в ванне с температурой 40°С в течение того же времени. Цель заключалась в том, чтобы повысить основную температуру тела участников на 1°С за этот час. Ученые отслеживали сжигание калорий и измеряли уровень сахара в крови через 24 часа.

Хотя 60-минутная велотренировка сжигала значительно больше калорий, горячая ванна также показала положительные результаты. Время, проведенное в ванне, вызвало противовоспалительную реакцию, аналогичную той, которую испытывает человек после физической нагрузки.

«Это свидетельствует о том, что повторное пассивное нагревание, например, пребывание в горячей ванне или сауне, может способствовать снижению хронического воспаления, часто наблюдаемого при длительных заболеваниях, таких как диабет 2 типа», — поясняет Стив Фолкнер, научный сотрудник Университета Лафборо и соавтор исследования.

В другом исследовании было установлено, что регулярные горячие ванны в течение 8 недель могут привести к снижению кровяного давления. Это может быть связано с увеличением уровня оксида азота, который расширяет кровеносные сосуды и, соответственно, снижает давление.

Несомненно, горячая ванна не может полностью заменить все преимущества физических упражнений для здоровья. Тем не менее, она может значительно улучшить как физическое, так и психическое состояние.