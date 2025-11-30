Группа исследователей из Университета штата Огайо (США) совместно с учеными из Белиза и представителями племени кекчи, современных майя, провела исследование, посвященное влиянию системы земледелия, которая до сих пор применяется коренными народами Центральной Америки. Ученые проанализировали более 7000 гектаров земель, где практикуется подсечно-огневое земледелие. Результаты показали, что в этих регионах наблюдается увеличение биоразнообразия тропических лесов. Данные исследования были опубликованы в журнале Communications Earth & Environment.

Выводы ученых ставят под сомнение общепринятое мнение, поддерживаемое ООН и другими международными организациями, о том, что подсечно-огневое земледелие ведет к глобальной потере лесов. Это заставляет экспертов задуматься о том, действительно ли эта система так устарела, как считалось ранее.

Что собой представляет подсечно-огневое земледелие

Подсечно-огневое земледелие — это метод, который использовался людьми как минимум с неолита на всех обитаемых континентах: в лесах Европы, Азии, Северной и Южной Америки, а также в Африке и на островах Океании. Этот подход включает в себя вырубку или подсекание деревьев на определенном участке, после чего следует его выжигание и посев сельскохозяйственных культур прямо в золу. Участок обрабатывается в течение нескольких лет, после чего его оставляют, позволяя лесу вновь вырасти.

Антропологи, работающие в деревнях кекчи на юге Белиза, знали, что большинство местных жителей применяют подсечно-огневое земледелие, как и их предки много веков назад. Они решили исследовать состояние лесов, на которые это влияет. На землях, принадлежащих общине, местные фермеры занимаются выращиванием кукурузы и других культур. У них существуют нормы и правила, передаваемые из поколения в поколение, касающиеся размеров участков, которые расчищаются в тропическом лесу.

Ученые исследовали площадь в 7280 гектаров, применяя дистанционное зондирование с помощью беспилотников и проводя картографирование местности. Результаты оказались следующими.

Глубокое понимание экологии

«В зрелом лесу крупные деревья создают навес, который блокирует солнечный свет, не позволяя другим видам растений расти на лесной подстилке», — поясняет антрополог Шон Дауни.

Что же делает подсечно-огневое земледелие? Оно открывает участок леса, позволяя солнечному свету проникать и способствуя укоренению и росту других видов растений.

Тем не менее, воздействие сильно зависит от правил, которыми руководствуются фермеры. Ключевым моментом является правильно рассчитанный размер вырубок. Если они слишком малы, в зрелых лесах, где присутствует мало редких видов, растения не смогут широко распространиться и закрепиться. Если же вырубки слишком велики, «банк» редких семян будет уничтожен в процессе обработки, и деревья не смогут «вернуться».

Согласно выводам ученых, майя применяют те же процессы, что и природа — когда она «открывает» участки леса для солнечного света с помощью молний, ураганов и других стихийных явлений.

Исследование количественно подтвердило, что коренные народы, следуя своим традициям, обладают глубоким пониманием экологии своих земель. Их знания способствуют увеличению биоразнообразия лесов и сохранению экосистемы.

Между тем, в ООН уже пообещали учитывать мнение коренных народов и вести с ними диалог в рамках нового климатического саммита. По данным организации, именно традиционные общины сохраняют и защищают 80% биоразнообразия на планете.