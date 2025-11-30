Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

И килограмм зелени… Топ-10 полезных овощей для домашнего выращивания 0 402

Дом и сад
Дата публикации: 30.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: И килограмм зелени… Топ-10 полезных овощей для домашнего выращивания

Занятие огородничеством на подоконнике приносит множество положительных эмоций. Кроме свежего урожая, оно способствует психологическому комфорту и создает в доме позитивную атмосферу. А уж сколько возможностей для экспериментов! Однако в этом вопросе, как утверждают эксперты, стоит немного снизить энтузиазм. И вот почему.

 

Агроном Петр Синьковский делится своим мнением:

– Попытка воссоздать на городских квадратных метрах полноценный дачный участок, конечно, возможна, но стоит ли это делать? В принципе, вы можете вырастить на подоконнике морковь, огурцы, томаты и перцы, однако усилий на это потребуется немало, хотя и меньше, чем в сезон на даче. Результат, к сожалению, не всегда радует. Поэтому, чтобы избежать разочарований и не портить настроение себе и окружающим, имеет смысл сосредоточиться на тех растениях, которые гарантированно дадут успех.

В порядке усложнения процесса выращивания можно выделить следующий топ: зеленый лук (на перо), листовые салаты, петрушка, укроп, кинза, базилик, шнитт-лук, фасоль, горох и… клубника.

По опыту, эта ягода прекрасно растет в домашних условиях и чувствует себя замечательно. Можно как посеять семена, так и высадить кустики. «Домашняя» клубника требует меньше ухода, главное – правильно организовать полив (не допускать засухи, но и не переувлажнять). При этом шансы на получение урожая значительно выше, чем при попытках вырастить на подоконнике огурцы или томаты.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Когда стоит заменить подушку: советы врача
Изображение к статье: Древнейший метод сельского хозяйства оказался наиболее полезным для экосистемы
Изображение к статье: Что такое кинезио-тейп и для чего он нужен?
Изображение к статье: Народные приметы на 30 ноября — Григорий Зимоуказатель

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Латвии лидирует в ЕС по числу новых носителей ВИЧ: кому надо срочно пройти проверку, чтобы избежать СПИДа
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему вес матраса увеличивается и какие опасности таят лестницы: шокирующие факты
Дом и сад
Изображение к статье: Повышаем либидо: советы сексолога
Люблю!
Изображение к статье: Полмиллиарда за выходные: «Зверополис 2» установил мировой рекорд по кассовому старту
Бизнес
Изображение к статье: Наиболее вредный компонент в новогодних салатах: советы диетолога по замене
Еда и рецепты
Изображение к статье: Какие угощения можно предложить кошке
В мире животных
Изображение к статье: Латвии лидирует в ЕС по числу новых носителей ВИЧ: кому надо срочно пройти проверку, чтобы избежать СПИДа
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему вес матраса увеличивается и какие опасности таят лестницы: шокирующие факты
Дом и сад
Изображение к статье: Повышаем либидо: советы сексолога
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео