Занятие огородничеством на подоконнике приносит множество положительных эмоций. Кроме свежего урожая, оно способствует психологическому комфорту и создает в доме позитивную атмосферу. А уж сколько возможностей для экспериментов! Однако в этом вопросе, как утверждают эксперты, стоит немного снизить энтузиазм. И вот почему.

Агроном Петр Синьковский делится своим мнением:

– Попытка воссоздать на городских квадратных метрах полноценный дачный участок, конечно, возможна, но стоит ли это делать? В принципе, вы можете вырастить на подоконнике морковь, огурцы, томаты и перцы, однако усилий на это потребуется немало, хотя и меньше, чем в сезон на даче. Результат, к сожалению, не всегда радует. Поэтому, чтобы избежать разочарований и не портить настроение себе и окружающим, имеет смысл сосредоточиться на тех растениях, которые гарантированно дадут успех.

В порядке усложнения процесса выращивания можно выделить следующий топ: зеленый лук (на перо), листовые салаты, петрушка, укроп, кинза, базилик, шнитт-лук, фасоль, горох и… клубника.

По опыту, эта ягода прекрасно растет в домашних условиях и чувствует себя замечательно. Можно как посеять семена, так и высадить кустики. «Домашняя» клубника требует меньше ухода, главное – правильно организовать полив (не допускать засухи, но и не переувлажнять). При этом шансы на получение урожая значительно выше, чем при попытках вырастить на подоконнике огурцы или томаты.