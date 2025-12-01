Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Для здоровья мозга важно спать на боку 0 223

Дом и сад
Дата публикации: 01.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Для здоровья мозга важно спать на боку

Долгое время оставался неясным механизм, с помощью которого мозг очищается от биохимических отходов: метаболических продуктов, поврежденных молекул и прочего. Обычно «канализацией» служат кровеносные и лимфатические системы, однако между нервной тканью и сосудами мозга располагается мощный гематоэнцефалический барьер, который пропускает лишь ограниченное количество веществ.

 

Тем не менее, несколько лет назад Майкен Недергард (Maiken Nedergaard) и её команда из Рочестерского университета обнаружили в мозге уникальную мусороуборочную систему. Кровеносные сосуды мозга окружены оболочками, образованными отростками астроцитов — вспомогательных или глиальных клеток. Это создает двойную трубку, и в промежутке между её стенками проникает «замусоренная» межклеточная жидкость, которая фильтрует отходы в кровеносный сосуд. Астроциты создают в ней давление, что делает фильтрацию активной, а не пассивной. Эту систему назвали глимфатической, так как она функционирует аналогично обычной лимфатической, но состоит из глиальных клеток.

Эффективность мусороуборочной системы зависит от работы мембранных каналов астроцитов, которые требуют значительного количества энергии. Это натолкнуло исследователей на мысль, что глимфатическая система мозга активна во время сна: поскольку энергия не тратится на деятельность нейронов, восприятие и анализ внешних сигналов, её можно направить на очистку от отходов.

Дальнейшие эксперименты подтвердили эту гипотезу: активная прокачка межклеточной жидкости через глиальный фильтр происходила именно во сне. При этом во время сна расстояние между нервными клетками увеличивалось на 60%, что позволяло расширить каналы для циркуляции спинномозговой жидкости и облегчить её доступ к глимфатической системе. В контроле над этой системой исследователи выделяют нейромедиатор норадреналин, уровень которого значительно снижается во время сна и возрастает при пробуждении.

Если глимфатическая система активируется во сне, значит, её работа зависит от позы, в которой мы спим? Действительно, как выяснили Майкен Недергард и её коллеги из Рочестерского университета, а также исследователи из Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук, положение тела во время сна влияет на эффективность мусороуборочных процессов в мозге. Опыт проводили на животных: лабораторным грызунам вводили специальную метку, позволяющую отслеживать, насколько эффективно из мозга выводятся поврежденные белки, и укладывали их спать. Как сообщают авторы исследования в Journal of Neuroscience, наиболее эффективно «канализация» мозга работала, когда животные спали на боку. Стоит отметить, что как животные, так и люди чаще всего спят в этой позе, что может быть связано с функционированием глимфатических каналов (хотя полученные результаты требуют подтверждения в исследованиях с участием людей).

В экспериментах отслеживали испорченные молекулы, такие как тау-белки и бета-амилоид, которые накапливаются в нейронах и могут вызывать синдром Альцгеймера. Известно, что многие неврологические заболевания, включая нейродегенеративные синдромы, связаны с нарушениями сна. Возможно, сбой в работе мусороуборочной системы, активирующейся во время сна, способствует развитию таких заболеваний. Таким образом, правильный сон не только восстанавливает психические функции, но и эффективно очищает мозг от опасных веществ.

Читайте нас также:
#медицина #наука #сон #мозг
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Что предвещает начало зимы? Астропрогноз на декабрь для знаков зодиака
Изображение к статье: Где обитали лотофаги?
Изображение к статье: День Платона и Романа: 1 декабря — предсказание зимней погоды
Изображение к статье: И килограмм зелени… Топ-10 полезных овощей для домашнего выращивания

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Распродажа китов спровоцировала крах BTC и ETH: почему инвесторы обращаются к BZ Hash для получения стабильной прибыли?
Бизнес
Изображение к статье: Полицейского обвиняют в непредумышленном убийстве ребёнка
ЧП и криминал
Изображение к статье: Чашечка здоровья: топ-5 полезных добавок к чаю
Люблю!
Изображение к статье: Королевский кризис: семья опасается за психическое состояние принца Эндрю после лишения титулов
Lifenews
Изображение к статье: Сейчас не лучшее время для политических перипетий - директор Центра передового опыта НАТО
Политика
Изображение к статье: Очереди слишком велики: правительство готовит помощь Восточной и Детской больницам
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Распродажа китов спровоцировала крах BTC и ETH: почему инвесторы обращаются к BZ Hash для получения стабильной прибыли?
Бизнес
Изображение к статье: Полицейского обвиняют в непредумышленном убийстве ребёнка
ЧП и криминал
Изображение к статье: Чашечка здоровья: топ-5 полезных добавок к чаю
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео