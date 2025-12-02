Baltijas balss logotype
Как долго нужно играть в снежки, чтобы сбросить вес? 0 54

Дом и сад
Дата публикации: 02.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как долго нужно играть в снежки, чтобы сбросить вес?

В течение получаса активной игры в снежки (включая махи, пробежки, наклоны и кувырки) можно сжечь около 200-250 ккал, что соответствует спокойному плаванию в бассейне на протяжении 30 минут.

 

Важно помнить о правилах безопасности во время игры. Прежде всего, следует убедиться, что в снежках нет льда или камней. Не рекомендуется целиться снежком в голову, так как это может привести к ушибам или синякам, а также бросать снег за шиворот, чтобы избежать переохлаждения.

Среди других увлекательных зимних способов для похудения можно выделить катание на санках (полчаса активных занятий сжигает примерно столько же калорий, сколько час интенсивной зарядки), лепку снеговика (полчаса лепки соответствует 45 минутам легкого фитнеса) и катание с горки на тюбинге (за полчаса активности сжигается в среднем столько же калорий, как при часе бега).

ПРИМЕЧАНИЕ

Создание различных снежных конструкций, включая снеговиков, способствует развитию творческого мышления, усидчивости, концентрации внимания и моторного планирования, то есть способности осознать, что именно вы собираетесь лепить, как и в каком порядке.

#спорт #безопасность #похудение #фитнес #здоровый образ жизни #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео