Инженеры строительной компании из канадского города Галифакс нашли оригинальное решение, когда перед ними встала задача освободить территорию для нового жилого комплекса. Наиболее очевидным вариантом казалось снос старого здания, однако это было невозможно, так как оно имеет историческую ценность. В итоге было принято решение о его перемещении.

Для начала рабочие провели подкоп и установили 12 стальных балок. Затем они попытались сдвинуть дом с помощью двух экскаваторов и эвакуатора, но все усилия оказались безрезультатными.

На помощь пришла смекалка: инженеры применили бруски обычного мыла для обеспечения гладкого скольжения. 200-летнее здание, весившее почти 200 тонн, приподняли на 2,5 см с помощью гидравлических домкратов, после чего между несущими конструкциями разместили 700 кусков мыла. За ночь мыло под давлением превратилось в кашу, что сделало балки скользкими. В результате дом удалось успешно переместить на 9 метров.