Биологический метод. Зараженную почву аккуратно извлекают из парника или теплицы и складывают в штабель высотой до 1–1,5 м. При этом ее переслаивают свежим навозом или обрабатывают навозной жижей. В случае кислой почвы добавляют известь (4 кг на 1 кубометр). Процесс обеззараживания занимает два-три года. В течение этого времени почву следует раз в год перелопачивать и регулярно пропалывать, чтобы предотвратить обсеменение сорняков.

Термический метод. Небольшое количество почвы для рассады в посевных ящиках и горшках обеззараживают, прогревая на железном листе или противне. Перед прогревом почву обильно увлажняют, а в процессе нагрева постоянно перемешивают, чтобы избежать перегрева. Также можно продезинфицировать почву, дважды полив ее кипятком.

Химический метод. Дезинфекция почвы хлорной известью эффективно борется с большинством возбудителей заболеваний, включая килу капусты. Хлорную известь используют в сухом виде в количестве 100–200 г на 1 квадратный метр почвы при слое 20 см, заделывая граблями. Обеззараживание рекомендуется проводить заранее, осенью, так как внесение хлорной извести незадолго до посева может негативно сказаться на растениях.