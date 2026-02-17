Baltijas balss logotype
Николай Студеный: что следует сделать 17 февраля, чтобы избежать финансовых трудностей

Дом и сад
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Николай Студеный: что следует сделать 17 февраля, чтобы избежать финансовых трудностей

17 февраля в православных храмах отмечается память преподобного игумена Николая Студита, жившего в IX веке. Обладая даром исцеления, он помогал людям справляться с душевными и физическими недугами. В народном календаре этот день известен как Никола Студеный. Наши предки в это время лечились от малокровия, создавали обереги и гадали о погоде на ближайшие дни.

 

17 февраля верующие собираются в храмах, чтобы почтить память игумена Николая Студита, также известного как Николай Исповедник, который вошел в историю православия благодаря своему дару чудотворения, полученному от Иисуса Христа.

Святой, живший во времена правления византийского императора Льва Армянина, подвергался гонениям за свою верность православной вере. В Константинополе, на рубеже VIII–IX веков, он исцелял страждущих. Его дар, данный Богом, не угас даже после мученической смерти.

Народный календарь: Никола Студеный

В народе праздник, посвященный игумену Студийского монастыря, называли как «Никола Студеный», так и «Волчий сват», а также просто «Никола». В этот день люди отправлялись в церковь, воздавая почести святому и прося о защите своих семей от различных бед, включая болезни, финансовые трудности и конфликты между супругами.

Этот день считался опасным. В это время из леса выходили дикие звери, изголодавшиеся и готовые нападать на людей и домашних животных. Поэтому на Николу Студеного читали заговоры, чтобы избежать встречи с дикими животными. Существовало поверье, что в этот день можно привлечь деньги: для этого перед сном под подушку клали кошелек с купюрами. Знахари в этот день лечили от малокровия, болей в желудке и общей слабости.

Что можно делать на Николу Студеного

Народный праздник, посвященный святому Николаю Студиту, следовало проводить в домашней обстановке. Люди занимались повседневными делами: мужчины проверяли сельскохозяйственный инвентарь и расчищали снег во дворе, а женщины заботились о домашнем хозяйстве.

Сильный мороз, который обычно сопровождал Николу Студеного, мог навредить домашним животным и птицам. Чтобы избежать болезней, их старались хорошо кормить. Опасаясь нападения волков, люди изготавливали обереги, которые развешивали в дворах, курятниках, хлеву и в доме.

Никола Студеный: народные приметы

Основным символом Николы Студеного были приметы, связанные с погодой. Крестьяне знали: если в этот день появляется туман, вскоре будет оттепель. О предстоящем потеплении могли «сообщить» мыши.

Если грызуны в день Николы Студеного начали бегать по двору, предки вздыхали с облегчением, ведь морозы уже успели изрядно потрудить людей. Приметой резкого похолодания считался волчий вой. Если его слышали на окраине селений, это означало, что морозы приближаются.

Никола Студеный: что нельзя делать

Одним из главных запретов было отправляться в дальние поездки. Из-за морозов люди опасались покидать свои дома. В лес без необходимости тоже не ходили, а если и появлялись там, то только в компании. В старину на Николу Студеного запрещалось:

Выходить на улицу после заката — к большим неприятностям.
Стричься, мыться, обрезать ногти и волосы — так можно укоротить себе жизнь.
Завидовать, ругаться, обижать пожилых людей — к болезни.
Приближаться к бездомным собакам — можно нарваться на темные силы.
Веселиться и шуметь без повода — к потере денег.

Видео