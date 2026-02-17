Согласно исследованию специалистов из Барселонского института глобального здравоохранения, завтракать рекомендуется до 08:00. Это может снизить вероятность развития диабета второго типа почти на 60%. В ходе исследования около 100 тысяч добровольцев поделились информацией о своем распорядке дня и питании, после чего их наблюдали на протяжении 7 лет. В результате было зарегистрировано 963 новых случая диабета второго типа.

Выяснилось, что частота заболеваний значительно возросла среди тех, кто завтракал после 09:00, как отмечается в журнале International Journal of Epidemiology.