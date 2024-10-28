Baltijas balss logotype
Еда и рецепты
Дата публикации: 28.10.2024
BB.LV
Изображение к статье: Какие яблоки лучше: печеные или свежие?

Яблоки полезны в любом виде, но печенные легче перевариваются.

«Если у вас возникают проблемы с желудком, повышенная чувствительность зубов или десен, то предпочтительнее выбирать печенные яблоки, - рекомендует специалист по питанию Дарья МАЛИНОВСКАЯ.

  • Конечно, некоторые витамины могут разрушаться под воздействием высокой температуры, однако потери не являются критическими. Продукт все равно остается полезным. Если у вас нет проблем со здоровьем, то можно употреблять как печенные, так и свежие яблоки».
