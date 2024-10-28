Оказалось, что добавление сладкого угощения в рацион не только можно, но и следует делать.

Разделять джем на «полезный» и «вредный» неправильно, подчеркнул врач. Этот продукт создан прежде всего для удовольствия от вкуса. Тем не менее, в каждом виде джема можно найти что-то ценное. Эксперт рекомендует обратить внимание на три варианта. Например, джем из шиповника богат витамином С и другими антиоксидантами, что помогает защитить клетки организма от окисления и стимулирует производство коллагена.

Джем из черной смородины также обладает богатым содержанием витаминов и минералов. В целом он полезен для укрепления иммунитета. Джем из малины рекомендуется употреблять уже при заболевании: у него есть потогонный эффект, который помогает снизить температуру при гриппе и ОРВИ.

Считается, что наименее желательным является джем из магазина, произведенный в промышленных условиях. В нем содержится больше искусственных добавок, чем реально полезных свойств.

Врач Елена Чуракина рекомендует употреблять 1–2 ч. л. джема в день. Его можно добавить в чай или намазать на кусочек хлеба. Главное, чтобы джем составлял не более 15% от суточной калорийности.