Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Определены три вида джема, которые рекомендуется употреблять с осени до весны 0 6777

Еда и рецепты
Дата публикации: 28.10.2024
BB.LV
Изображение к статье: Определены три вида джема, которые рекомендуется употреблять с осени до весны

Эндокринолог Елена Чуракина поделилась, какую пользу можно извлечь из консервированных фруктов и ягод.

Оказалось, что добавление сладкого угощения в рацион не только можно, но и следует делать.

Разделять джем на «полезный» и «вредный» неправильно, подчеркнул врач. Этот продукт создан прежде всего для удовольствия от вкуса. Тем не менее, в каждом виде джема можно найти что-то ценное. Эксперт рекомендует обратить внимание на три варианта. Например, джем из шиповника богат витамином С и другими антиоксидантами, что помогает защитить клетки организма от окисления и стимулирует производство коллагена.

Джем из черной смородины также обладает богатым содержанием витаминов и минералов. В целом он полезен для укрепления иммунитета. Джем из малины рекомендуется употреблять уже при заболевании: у него есть потогонный эффект, который помогает снизить температуру при гриппе и ОРВИ.

Считается, что наименее желательным является джем из магазина, произведенный в промышленных условиях. В нем содержится больше искусственных добавок, чем реально полезных свойств.

Врач Елена Чуракина рекомендует употреблять 1–2 ч. л. джема в день. Его можно добавить в чай или намазать на кусочек хлеба. Главное, чтобы джем составлял не более 15% от суточной калорийности.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
29
0
0
22
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ученые разработали формулу, как правильно наслаждаться мороженым для достижения идеального вкуса
Изображение к статье: Луковая шелуха: целебный чай и его лечебные свойства
Изображение к статье: Тайны кабачковой икры: о полезных свойствах продукта и загадке названия
Изображение к статье: Что такое стейк: виды и выбор отруба для каждого

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему современные дети не стремятся звонить родственникам по телефону?
Дом и сад
Изображение к статье: Польза и вред куриной печени: что произойдет, если есть ее ежедневно
Еда и рецепты
Изображение к статье: Исследователи предупредили о вредном растении для здоровья собак
В мире животных
Изображение к статье: Когда нужно срочно обратиться к стоматологу: важные признаки
Дом и сад
Изображение к статье: Перспективный аэробус. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Правительство провалилось!» Депутат в шоке от случившегося Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Почему современные дети не стремятся звонить родственникам по телефону?
Дом и сад
Изображение к статье: Польза и вред куриной печени: что произойдет, если есть ее ежедневно
Еда и рецепты
Изображение к статье: Исследователи предупредили о вредном растении для здоровья собак
В мире животных

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео