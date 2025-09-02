Baltijas balss logotype
3 привычки, которые мешают сбросить вес — мнение диетолога

Еда и рецепты
Дата публикации: 02.09.2025
BB.LV
3 привычки, которые мешают сбросить вес — мнение диетолога

Иногда даже самые упорные попытки похудеть оказываются неудачными. Виной тому могут быть проблемы с метаболизмом. На него, в свою очередь, влияют привычки, о вреде которых мы можем даже не задумываться. Вот некоторые из них.

Пить слишком мало воды

Если организм обезвожен хотя бы на 1-2 %, это может стать причиной замедления метаболизма. Без достаточного количества воды ухудшается циркуляция крови, а вместе с ней — кислорода, который питает клетки организма. Все это приводит к тому, что похудеть становится сложнее, отмечает диетолог Дана Эллис Ханнес в беседе с SheFinds.

Неправильно спать

Как ни удивительно, для того, чтобы похудеть, также важно правильно спать. Эксперты советуют понизить температуру в спальне: в идеале до 18-20 °C. Это активирует бурый жир — он отвечает за терморегуляцию. С помощью него организм сжигает калории для поддержания нормальной температуры тела. Так, сон в прохладной комнате позволяет за ночь терять больше калорий, чем сон в тепле.

Есть слишком много переработанной пищи

Конечно, при похудении необходимо учитывать и что вы едите. Ханнес советует сократить количество переработанных продуктов в рационе. Они могут вызывать воспаление, а также слишком легко перевариваются — организм тратит на это меньше усилий, а значит, метаболизм замедляется. Кроме того, в такой пище обычно больше калорий, что едва ли может поспособствовать похудению.

#полезно знать
Оставить комментарий

